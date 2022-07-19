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    19 июля 2022, 15:33

    Турнир по шахматам на Кубок Сергея Карякина соберет любителей и звезд с мировым именем в Подмосковье

    Подмосковье впервые проведет шахматный турнир на Кубок Сергея Карякина

    Анастасия Аброськина

    Масштабный турнир по шахматам на Кубок Сергея Карякина впервые пройдет в Подмосковье. Уникальные соревнования состоятся под открытым небом 23 июля.

    Турнир по шахматам на Кубок Сергея Карякина соберет любителей и звезд с мировым именем в Подмосковье | Изображение 1

    Сергей Карякин — чемпион мира по блицу и рапиду. Впервые шахматное событие такого формата состоится в Подмосковье.

    На одной площадке встретятся любители, профессионалы и звезды с мировым именем. Турнир пройдет в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове.

    Как все будет?

    Участники не только сыграют на досках, но и пообщаются с Сергеем Карякиным. Турнир разделят на соревнования для любительской и профессиональной лиг.

    Сначала по швейцарской системе сыграют ребята до 17 лет. Это 80 участников любительской лиги.

    Результаты определят призеров и 15 лучших шахматистов. Они сыграют с Сергеем Карякиным на одновременном сеансе.

    На профессиональном турнире встретятся 40 шахматистов из Подмосковья с лучшим рейтингом Федерации шахмат России. Выберут трех призеров.

    Для зрителей

    Гости смогут присоединиться к интерактивной программе и узнать интересные факты о старейшей логической игре.

    Турнир состоится по адресу: Одинцово, улица Манжосовская, 1. Это спортивный парк отдыха имени Лазутиной.

    Все начнется в 11:30, а торжественное открытие пройдет в 14:30.

    Сеанс одновременной игры с Карякиным продлится с 14:45 до 16:15, а победителей наградят в 16:30.

    Кубок по шахматам организовали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.