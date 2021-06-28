Три пляжа Подмосковья с белым песком: найдена достойная замена морю

Этим летом поехать на морских курорты для многих россиян будет проблемой, не говоря уже о выезде за границу. Да это и не требуется: загорать и купать не обязательно на море. Московская область предлагает чистые пляжи, которые готовы составить конкуренцию черноморским.

Пляжи Московской области засыпают белым кварцевым песком. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева за два дня были благоустроены пляжи в Мытищах, Химках, Реутове, Клине, Зарайске и Солнечногорске. Глава Подмосковья призвал посетить обновленные зоны отдыха, которые вполне могут заменить заграничные курорты.

В Московской области 118 официальных пляжей и 94 зоны отдыха. Возможность провести выходные в красивом месте неподалеку от дома экономит немало времени, сил и денег. Кроме того, это еще и безопасно: на всех официальных пляжах Роспотребнадзор проверял качество воды.

На пляжах установлены медицинские пункты, есть все условия для отдыха маломобильных граждан. Также оборудованы спасательные посты, на которых несут вахту порядка 2,7 тысячи спасателей.

Мытищи

Самая известная купальная зона городского округа Мытищи находится на Пироговском водохранилище. Пляж «Бухта радости» можно посетить бесплатно. Здесь нет мусора, есть туалеты и кабинки для переодевания, так что можно отлично позагорать на белоснежном песке.

Широкая береговая линия тянется около 1,5 километра, при этом нет ям — глубина начинается медленно. Вода чистая, купаться — одно удовольствие. Есть возможность арендовать шезлонги, зонтики, ракетки и мячи или беседку с мангалом. Для любителей активного вида отдыха найдутся мячи для игр в волейбол или пляжный футбол.

Также к услугам отдыхающих прокат гидроциклов, аквабайков, лодок и катамаранов. Есть столики для пинг-понга, бильярд. Можно отправиться в путешествие на яхте или прогулочном теплоходе. И, конечно же, есть где перекусить.

Солнечногорск

На озере Сенеж также появился белоснежный песок, лежаки, зонтики и современные туалеты. Благоустройство уже успели оценить и местные жители, и гости из других городских округов. За сутки тут отдыхают до трех тысяч человек. Вдоль берега есть дополнительные торговые точки с мороженым и прохладительными напитками.

Есть кабинки для переодевания, туалеты. Для родителей с детьми предусмотрены специальные зоны отдыха для детей. На входе бесплатно выдают напрокат зонтики для защиты от солнца, а в пик зноя раздают воду.

Помнят и о санитарно-эпидемиологических требованиях — на пляже есть разметка для соблюдения социальной дистанции.

Химки

Жители Химок не стесняются хвастать своей зоной отдыха «Химки First» в парке имени Льва Толстого и сравнивают его с тайским островом Самуи, где снимали рекламу шоколада «Баунти» — не хватает только роскошных пальм да кокосов. Зато для проезда в Химки не нужен загранпаспорт.

Эта современная площадка для отдыха открыта с 09:00 для всех желающих. Можно бесплатно воспользоваться услугами медицинского центра, душевыми, кабинами для переодевания и туалетами. Все подходы оборудованы для людей с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.

Те, кто не хочет просто так лежать и жариться на солнце, могут поиграть в волейбол, настольный теннис или подготовиться к сдаче норм ГТО. Можно и просто подкачаться на тренажерах. А для маленьких пляжников есть детская площадка с водяной горкой.