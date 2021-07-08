Каноэ и воздушный шар в форме сердца. Топ-5 романтичных мест Подмосковья

Прогулки на каноэ и лодках, полет на воздушном шаре или старинная усадьба, напоминающая Версаль, — все это можно выбрать для свидания в Подмосковье. Топ-5 романтичных мест составили в областном комитете по туризму. Рассказываем о каждом из них.

Досуг в Московской области может быть самым различным — от спокойного и наблюдательного до активного и экстремального. Куда пригласить вторую половинку, чтобы подарить друг другу незабываемые впечатления?

Вейк-парк в Коломне

Вейк-парк «На волне» располагается в самом центре Коломны. Выбрать можно и водную экскурсию вдоль исторической части города, и активные виды спорта.

Вместе освоить сапсерфинг, вейкбординг, прокатиться на каноэ или лодке — все это и не только доступно в одном месте.

У нас появились новые услуги. Это каноэ, лодка, тренировки сайт вейк-парка «На волне».

Вейк-парк находится прямо под стенами кремля Коломны. Все подробности можно уточнить на сайте.

Воздушные шары в Дмитрове

В Дмитрове работает воздухоплавательный клуб «Аэровальс». Он предлагает путешествие вдвоем на необычном воздушном шаре в форме сердца.

Полеты по небесной глади проходят по всему Подмосковью комитет по туризму Подмосковья.

В областном комитете по туризму отметили, что это прекрасный способ рассказать о своих чувствах.

«Дерево верности» в Мытищах

В Мытищах есть «дерево верности», расположенное в парке на набережной Яузы. Его установили здесь еще девять лет назад.

« Этот „Монумент» стал символом города. Молодожены со всего района приезжают сюда символически скрепить союз, повесив замок», — рассказали в комитете по туризму Подмосковья.

С похожего на иву дерева свисают ветви почти до самой воды. Высота памятника составляет четыре метра, и при этом на два метра «дерево» уходит под землю.

Усадьба Середниково

Одним из самых известных мест в Солнечногорске давно стала усадьба Середниково.

«Поездка вдвоем в усадьбу Середниково — это погружение в страницы романов XIX века. Изящный дом, красивый сад, тенистые аллеи и пруды…», — отметили в областном комитете.

Это место связано с жизнью Михаила Лермонтова. Он провел здесь молодость, создав свыше 100 стихотворений.

Парк в усадьбе Дубровицы

Романтичное место есть и в Подольске — здесь можно вместе прогуляться по парку усадьбы Дубровицы.

Пары найдут смотровую площадку, вокруг которой раскинулись европейские газоны, вымощенные белым камне дорожки и не только.

Влюбленные смогут перенестись на несколько веков назад и в момент поцелуя почувствовать себя боярином и боярыней, князем и княгиней, графом и графиней комитет по туризму Подмосковья.

Конечно, романтичных мест в Подмосковье гораздо больше. Но зачастую особую атмосферу даже в самой обычной обстановке создают именно влюбленные, поэтому главное — ваши чувства.