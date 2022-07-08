Топ-3 необычных лесных мест назвали в Подмосковье

Побыть наедине с природой, сделать селфи среди зелени и полюбоваться уникальными деревьями. Жителям Подмосковья напомнили об интересных местах для лесного туризма.

Летний досуг не ограничивается парками и пляжами в Московской области. Для любителей тихого отдыха предложили три места, где можно насладиться свежим воздухом и торжеством природы. В этих локациях растут три уникальных дерева, занесенных в реестр удивительных.

Бархат Амурский

Обычно его можно встретить на Дальнем Востоке, в азиатских лесах. По легенде, китайский император потерял на берегу реки черную жемчужину, из которой и выросло дерево с маленькими черными ягодами и бархатной корой. Неизвестно, как растение оказалось в Подмосковье.

Где: Московская область, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество, квартал 60-И.

Координаты: 55.933784, 36.868415.

Сдвоенное дерево «Королева леса»

Растение стало символом семейного счастья, ведь сросшиеся ель и сосна обозначают крепкий семейный союз. Отличное место, чтобы сделать фото на память со своей второй половинкой или предложить руку и сердце.

Где: Московская область, 79-й квартал Верейского участкового лесничества в составе Наро-Фоминского лесничества.

Дуб единства

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители называют дуб «чертовым» от слова «черта», которое обозначало границу, за которую нельзя было уходить крепостным крестьянам. Более 10 стволов дерева соединяются в одной большой кроне. Специалисты утверждают — дереву более 700 лет.

Где: поселок Отрадное, деревня Марьино, Красногорский городской округ, граница с лесным фондом.

Координаты: 55.864904, 37.329251.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков на лесных территориях области.