Впечатления с мурашками. Топ-15 заброшенных мест в Подмосковье

Найти город-призрак, футуристические места или давно разрушенные и эффектные скульптуры — все это можно сделать, отправившись в путешествие по заброшенкам в Подмосковье. О таких необычных маршрутах рассказали на туристическом портале региона welcome.mosreg.ru.

Усадьба Пущино-на-Наре в Серпухове

Любителям впечатлений, от которых по коже побегут мурашки, есть что посмотреть в Подмосковье.

«Катушки Тесла» в Истре

В Истре находятся испытательные установки высоковольтного научно-исследовательского центра, прозванные «катушками Тесла» в народе.

Сюда часто приезжают сталкеры, фотографы и туристы, желающие сделать очень эффектные футуристические снимки туристический портал Подмосковья.

Источник фото: туристический портал welcome.mosreg.ru

Тем не менее это закрытая охраняемая территория. Некоторым удается договориться с охранником.

Заброшенка находится в Истре по адресу: полигон ВНИЦ ВЭИ. Координаты: 55.92375, 36.818487.

Заброшенный экскаватор высотой с дом

В Лопатинском карьере стоит заброшенный экскаватор Takraf высотой с пятиэтажный дом.

Этот район представляет собой уникальное и крупнейшее во всей Европе месторождение фосфоритов туристический портал Подмосковья.

Источник фото: Instagram-аккаунт @orange_reality

Это место, Лопатинский фосфоритный рудник, находится между Воскресенском и Егорьевском. Он почти полностью заброшен с начала 90-х годов. Многим это место напоминает Марс.

Адрес: Воскресенский городской округ. На автомобиле — до поселка Хорлово, далее — прямо до деревни Елкино, затем — через лес в деревню Новочеркасское.

Мимо кладбища поворот налево в лес, через один километр поворот направо. И поворот через 2,5 километра. Координаты: 55.267323, 38.849433.

Город-призрак Адуляр

В Истре можно отыскать и город-призрак. Он находится в 80 километрах от Москвы.

Раньше здесь располагалась военная часть, обслуживавшая ракетные установки туристический портал Подмосковья.

Да, раньше здесь были жилые дома, магазины и не только. Но теперь эти места опустели, а приезжать сюда стали любители заброшенок и страйкбола.

Источник фото: телеканал «360»

Адрес: городской округ Истра, территория Адуляр. Координаты: 56.028234, 36.364806.

Подробнее об этих и остальных 12 заброшенках в Подмосковье читайте на портале welcome.mosreg.ru.