Топ-10 лучших мест для бесплатной рыбалки назвали в Подмосковье

В Московской области есть множество водоемов — рек и озер, где можно отдохнуть со спиннингом или удочкой, наслаждаясь природой и чистым воздухом. Комитет по туризму Подмосковья поделился наиболее удачными местами для бесплатной рыбалки.

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1. Москва-река

Москва-река протекает практически через всю Московскую область, так что рыбачить можно в разных округах. Оптимальными для рыбаков станут окрестности Кубинки, Звенигорода, Бронниц, Жуковского, Коломны, деревни Поречье в Рузском округе и села Фаустово в Воскресенске. Наиболее чистые участки находятся рядом с деревней Барсуки городского округа Луховицы, около поселка Ильинское в Красногорске и окрестностях Звенигорода. В Москве-реке водится более 30 видов рыбы, самыми распространенными являются карась, щука, судак и жерех.

2. Истринское водохранилище

Водохранилище является одним из самых популярных мест отдыха у воды в Московской области. Здесь ловят и на удочку, и на спиннинг. Лучшими местами для рыбной ловли являются деревни Лечищево, Ламишино, Рождественно, Лопотово и Пятница. Рыбаки смогут поймать тут щуку, леща, окуня, уклейку, плотву, судака.

3. Можайское водохранилище

На Можайском водохранилище лучше рыбачить в населенных пунктах Горки, Горетово, Красновидово, Поречье. Среди улова здесь в основном можно увидеть мелкую щуку и окуня.

4. Клязьминское водохранилище

На Клязьме рыбные места расположены недалеко от станций «Водники» и «Хлебниково», деревень Троицкое, Семкино и Сорокино. Рыбакам сюда можно отправляться за окунем, плотвой, ершом, лещом, сомом и щукой.

5. Химкинское водохранилище

Химкинское водохранилище находится в зоне Москвы, поэтому место удобно для тех, кому некогда ехать далеко за черту города. Тут можно поймать карася или плотву на удочку, а на спиннинг ловятся щука и окунь.

6. Рузское водохранилище

Рузское водохранилище является весьма популярным среди рыболовов-любителей. Здесь водятся лещ, щука, судак, окунь, плотва, ерш, уклейка, густера, изредка — налим. Около Щербинки водится судак, а щуку лучше ловить у деревни Бунино.

7. Река Протва

Левый приток Оки — река Протва — протекает по Московской и Калужской областям. В Подмосковье расположены устье и верхнее течение Протвы. Рыбакам лучше отправляться в окрестности Вереи, Протвина, а также в деревни Андреевское и Ревякино. В Протве водятся пескарь, подлещик, окунь, язь, карась, щука, плотва, уклейка, жерех и красноперка.

8. Озеро Сенеж

Еще одно удачное место для рыбалки и приятного отдыха — озеро Сенеж. Наиболее популярным местом для рыболовов являются Малиновые острова, расположенные в устье реки Сестры. Для желающих на Сенеже есть рыболовно-спортивная база, здесь можно остановиться и взять лодку напрокат. Выловить здесь получится судака, леща, плотву, щуку, ерша, окуня, карпа и карася.

9. Река Пахра

Самые популярные места для рыбалки вблизи Пахры — участки реки вблизи деревень Шаганино и Новленское, участок ниже речной плотины Новленское, Зеленовский омут около села Зеленая Слобода. Рыбакам здесь удастся поймать леща, пескаря, язя и густеру.

10. Медвежьи озера

Медвежьи озера — прекрасное место как для рыбалки, так и для отдыха на природе. Платная зона для рыбалки есть на Большом Медвежьем озере, на Малом можно ловить рыбу бесплатно. Здесь можно поймать щуку, окуня, карася, карпа, а при наличии лодки — белого амура и даже угря.