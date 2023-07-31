Лето в Подмосковье 31 июля 2023, 18:00 Свыше 1,5 тысячи спортивных и творческих программ пройдет в парках в Химках до конца лета Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Этим летом в Химках проведут больше 1500 культурных и спортивных мероприятий. Посетители парков округа смогут поиграть в футбол и волейбол, поучаствовать в мастер-классах и творческих встречах, а также отдохнуть на концертах и пикниках.

Местами активного отдыха в Химках стали парки имени Величко и Толстого, «Подрезково», «Дубки», «Яковлево», «Два берега», парковая зона «Экоберег», а еще скверы Юбилейный и имени Марии Рубцовой.

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«Самые востребованные мероприятия в парках у химчан — концерты, кинопоказы, а также мастер-классы для детей и взрослых. Об этом говорят результаты голосования, которое мы ранее проводили в социальных сетях», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Кроме того, этим летом в округе запустили более 15 фонтанов, построили зоны барбекю, открыли новые площадки для воркаута и кроссфита, футбольные поля и теннисные корты. Вскоре в парке «Подрезково» пройдет второй этап масштабного фестиваля «Город танцует в парках». Оценивать танцоров будут заслуженный артист России Егор Дружинин, победитель шоу «Танцуй» Александр Могилев, хореограф коллектива Island-Dance Владимир Гудым и победитель проекта «Танцы со звездами» Елена Подкаминская. Увидеть выступления артистов можно будет 27 августа.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напомним, с мая в парках Подмосковья уже провели 13 тысяч мероприятий. Почти пять тысяч из них – спортивные. За шесть месяцев года парки и скверы региона посетили больше 40 миллионов человек.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы для того, чтобы приводить в порядок городские, традиционные парки, которые помнят и знают разные поколения. А поддержка президента и принятый Государственной думой закон позволяют нам еще более качественно наводить порядок в лесах, делать там места отдыха, культурного, цивилизованного проведения времени», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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