Свыше 10 тысяч человек посетили духовно-культурный фестиваль в Звенигороде

Гостями Саввино-Сторожевского фестиваля в Звенигороде стали более 10 тысяч человек. Он состоялся 23–24 июля. Посетители смогли научиться старинным ремеслам, посетить выставки и фолк-концерт.

Источник фото: телеканал «360»

Спектакль, который стал кульминацией первого дня фестиваля, — «Звенигородские хроники» — посетили свыше 600 человек. Он рассказал об удивительных случаях, происходивших в окрестностях обители святого Саввы.

Гости также приняли участие в празднике ремесел «Подмосковный умелец», посетили выставку «Звенигород глазами звенигородцев» и концерт «Девять веков русского фольклора». В завершение 24 июля выступил московский хор Рожечникова и ансамбль «Поверье».

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