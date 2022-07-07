«Большой ажиотаж». Свыше 10 миллионов туристов посетили Подмосковье с начала года

Туристический поток вырос в Подмосковье. За шесть месяцев в область приехали 10 миллионов отдыхающих — больше, чем в прошлом году.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что туристический поток вырос на два миллиона человек.

С мая в гостиницах и отелях большой ажиотаж на заселение. Все они заполнены более чем на 85% Ирина Каклюгина.

По ее словам, популярным стало и бронирование коттеджей. А среди городов туристы выбирают преимущественно Коломну, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и Одинцово, где гости посещают парк «Патриот».

Ирина Каклюгина рассказала, что летом в Московской области ожидают около восьми миллионов туристов.

Подробности о самых ярких и интересных вариантах отдыха мы рассказываем в рубрике «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что отдых дикарем не подходит для Московской области.