Страусы и антураж средневековых башен. Что смотреть в Серпухове на выходных

Лето — пора длительных отпусков и выездов на дачу. Но те, кто остается работать в Москве, выходные могут провести в одном из самых популярных среди туристов городов Подмосковья — Серпухове. Всего в 99 километрах от столицы, на пересечении рек Оки и Нары, расположился старинный русский город, известный своими храмами, монастырями и музеями. Те, кто предпочитает активный отдых, тоже найдут себе занятие по душе.

Церкви и монастыри

Начать свое знакомство с Серпуховом лучше из центра города, а именно с Соборной горы. Именно здесь когда-то стоял средневековый Кремль, который первым встречал южных захватчиков, нацелившихся на Москву. Сегодня от крепостной стены остался только небольшой кусок. Но даже он дает понять, насколько мощной была серпуховская твердыня.

Рядом расположен Троицкий собор XVII века. Здание уже несколько раз реставрировали, но первоначальный средневековый образ сохранился все равно. Оно стоит на краю склона и как будто выступает на поймой реки Нары. По собору можно ориентироваться во всей юго-западной части Серпухова.

Источник фото: официальный сайт правительства Московской области

С Соборной горы можно увидеть Высоцкий мужской монастырь, расположенный на левом берегу Нары. Построенный в XIV веке, он входит в число девяти обителей, основанных преподобным Сергием Радонежским. В его стенах хранится чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша», перед которым ежедневно служат молебны.

Другим интересным монастырем для туристов может стать Владычный женский монастырь. Как ни странно, но и здесь есть чудотворный образ Богородицы «Неупиваемая чаша». Дело в том, что оригинальная икона, которая впервые была явлена 1878 году во Владычном монастыре, была утеряна. Но после оказалась снова в Высоцком мужском Серпуховском монастыре, а через два года свой вариант образа появился и женской обители.

На территории храма есть небольшая деревянная часовня, где хранятся мощи святого Варлаама Серпуховского. Многие верующие идут туда на поклонение, чтобы попросить совета в трудной жизненной ситуации. В самом центре есть освященный источник, где каждый желающий может выпить святой воды.

Самым интересным местом как для детей, так и для взрослых станет вольер с павлинами, которых разводят монахини. Эта же птица изображена на гербе города. Дело в том, что разведением павлинов в женском монастыре занимаются не одну сотню лет. В 1781 году, когда для Серпухова выбирали герб, решили остановиться на этой птице, так как ее уже тогда разводили во Владычном женском монастыре.

Городские кварталы

Впечатлить туристов Серпухов может не только церковной архитектурой. Очень интересны своей историей здания торговых рядов. Своим появлением два корпуса, возведенные на месте торжища в начале XIX века, обязаны чиновнику из Санкт-Петербурга, который прибыл в Серпухов и смог получить от местных властей деньги на постройку.

Оба корпуса, соединенные друг с другом, стоят на квадратной площади, по углам которой расположены небольшие скверы.

Источник фото: официальный сайт правительства Московской области

Памятники архитектуры в Серпухове также можно увидеть на улице Володарского. Именно там находятся два дома Коншиных — семьи, создавшей в городе текстильную мануфактуру в начале XIX века. Первоначально это была прядильная фабрика, где станки в действие приводила паровая машина. После революции там появилась новая фабрика — «Серпуховский текстиль», которая закрылась только в XXI веке.

На этой же улице Володарского можно внимательно рассмотреть целый ансамбль жилых палат и двух домов XVIII века.

Еще одной архитектурной достопримечательностью Серпухова является водонапорная башня. В отличие от традиционных построек, она напоминает часть средневекового замка. Такой вид ей придают небольшие оконца. Ее построили в 1926 году неизвестные архитекторы, но сфотографироваться возле нее — одна из целей многих туристов. Сейчас ее используют в качестве места для размещения кафе и салонов красоты.

Для поклонников исторической архитектуры поездка в Серпухов может стать отличным способом провести время.

Загородные развлечения

После долгих и интересных прогулок по городу можно отправиться и в его окрестности. Добравшись до села Турово городского округа Серпухов, можно осмотреть остатки усадьбы, которая когда-то принадлежала участнику восстания декабристов Дмитрию Арцыбашеву. До наших дней сохранился только одноэтажный флигель с мезонином. Рядом находится прекрасный парк, который ведет к реке.

Если же есть желание искупаться, то лучше отправиться на юго-восток от Серпухова — до Павленского озера. Это одно из любимых мест отдыха местных жителей. Хороший пляж и красивые виды не портит даже большое количество людей.

Интересно то, что озеро рукотворное. Раньше здесь находился песчаный карьер, который назывался Цимлянским. Местные жители продолжают называть так же появившийся на этом месте пляж. Плавать надо аккуратно, потому что максимальная глубина озера составляет четыре метра. Понравится это место и любителям рыбалки — там очень много различных видов пресноводных обитателей.

Еще одним необычным местом для посещения может стать деревня Старые Кузьменки городского округа. Там расположилась страусиная ферма. Кроме знакомства с этими бегающими птицами и посещения экскурсии, можно попробовать омлет из гигантского яйца или попробовать страусятину.

Любителям отдыха на природе прямой путь в Приокско-Террасный заповедник. Здесь предлагается несколько видов экскурсий. Экотропа на высоте восьми метров. Участники экскурсии передвигаются по мостикам до разных смотровых площадок. Все построено таким образом, что страховка участникам не требуется.

«Дерево-дом» — уникальный проект с различными по сложности маршрутами. Подходит как для взрослых, так и для детей. Есть экстремальный проход через канатные переправы с обязательным выполнением интерактивных заданий с вопросами о местных обитателях или жизни в лесу. Можно просто пройти обычной экскурсией.

Источник фото: официальный сайт правительства Московской области

Тем, кто хочет увидеть животных, советуем отправиться на специальную прогулку, где можно встретить зубров, бизонов и пятнистых оленей. Маленьких посетителей научит вести себя в лесу и покажет свою избушку Террас Террасович Леший. Он подробно научит различать съедобные и ядовитые ягоды, сориентирует, как выйти из леса, если заблудился, а также покажет свою мебель, изготовленную из пней.

Как добраться

Городской округ Серпухов позволяет туристам получить все виды отдыха, начиная от культурного, заканчивая экстремальным. Здесь каждый может найти для себя что-то свое. При этом немаловажно то, что до города удобно добираться.

Из Москвы в Серпухов можно приехать как на автомобиле, так и на общественном транспорте. На машине — по Симферопольскому шоссе (трасса М2).

Чтобы добраться из Москвы в Серпухов железнодорожным путем, можно поехать либо на поезде (все поезда проходящие), либо на электричке. Поездка на поезде составит 1-1,5 часа, на электричке — 2 часа.

На автобусе добраться до Серпухова можно от станции метро «Южная». У выхода расположено несколько остановок с указанием места назначения. Ходят автобусы начиная с 07:15 и до 23:15 с интервалом 30 минут.

Добраться до Серпуховского историко-художественного музея можно автобусами Мострансавто №№3 и 8. Остановка — «Музей». От нее до самого особняка, где расположен музей, около 250 метров.