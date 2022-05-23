Шоу «Бременские музыканты» показали в Зарайске

Жители Зарайска встретили «Лето в Подмосковье» новым шоу на роликовых коньках. Представление «Бременские музыканты» дали фигуристы из команды Татьяны Навки и Петра Чернышева. Сцену установили в центральном парке. Посмотреть шоу пришли три тысячи горожан.

Роль глупого короля в шоу исполняет четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун. Свою партию он разучивал несколько месяцев, а репетировать приходилось ночами. Зато теперь Максим виртуозно катается как на коньках, так и на роликах. А роль стала любимой.

«Она позволяет выйти на сцену и реально жить в этом образе, и это очень весело», — поделился четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.

Яркие костюмы, реалистичные декорации и впечатляющая игра актеров — «Бременские музыканты» на роликах вызвали у зрителей настоящий восторг. А любимым песням из мультфильма подпевали все без исключения.

Источник фото: телеканал «360»

А «Бременские музыканты», как и положено бродячим артистам, продолжили свой путь по Подмосковью. Уже в следующую субботу шоу увидят жители Чехова и Подольска.

Шоу прославленных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышева — своеобразное продолжение ледовых программ, прошедших в парках Подмосковья этой зимой. Все выступления организованы при поддержке Минкультуры Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.