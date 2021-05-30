Шоколадная фабрика и дом сказочника Чуковского. Чем удивить детей в Подмосковье?

Лето для ребенка — время открытий и приключений. И эти месяцы нужно провести с пользой. Например, полакомиться в Подмосковном шоколадном мире Вилли Вонки, искупаться в озере с чистейшей водой или погрузиться в литературный вечер с Корнеем Чуковским. «360» собрал места, где дети проведут запоминающиеся каникулы.

Шоколадная фабрика «Победа»

Вафельные конфеты «Мишки в лесу», «Соната» и «Птица счастья», премиальный шоколад, молочные конфеты Funny cows — все это производят в кондитерском царстве «Победа».

Приготовление сладостей не секрет, поэтому записывайтесь на экскурсию. Ребятам раскроют процесс появления шоколадных изделий, расскажут историю производства шоколада. Также на фабрике проводят мастер-классы и угощают конфетами прямо с конвейера.

После экскурсии каждому юному посетителю подарят пакет сладостей.

Шоколадная фабрика расположена в городском округе Егорьевск.

«Парк приключений»

Любителям активного отдыха подойдет этот адрес: деревня Морозово, 61-й километр Ярославского шоссе, Сергиево-Посадский городской округ. Там расположен «Парк приключений».

Для непосед предлагают следующие развлечения: веревочный городок, аттракционы, зоосад, тир для стрельбы из лука и арбалета, причем даже есть оружие для левшей. Помимо этого, надувной футбол, пейнтбол, лазертаг, а еще проводятся соревнования по ориентированию на местности. Работают открытый батутный центр, 12-метровый скалодром, игровые спортивные площадки, а на поляне приключений проводятся квест-игры.

Для юных патриотов подготовлена программа «Курс молодого бойца» с военными мастер-классами и расписанными поминутно заданиями в игровой форме.

Дом-музей Корнея Чуковского

Все в детстве читали «Муху-Цокотуху», «Доктора Айболита», «Мойдодыра» и «Федорино горе». Произведения вышли из-под пера одного писателя и поэта — Корнея Чуковского. Его дом — а теперь музей — находится в живописном писательском поселке Переделкино.

На экскурсиях зачитывают отрывки из лучших произведений литератора. Ребята узнают, каким человеком был Чуковский и зачем на территории дачи растет дерево с детскими ботиночками.

В музее дети встретятся со своими любимыми персонажами из сказок. На первом этаже в гостиной — кувшин, который стал моделью для художника, оформившего первое издание «Мойдодыра». А еще там есть черный дисковый телефон, по которому Чуковскому «звонил слон». На втором этаже хранятся змеевик, исполняющий желания, и лампа с иллюстрациями к сказке «Муха-Цокотуха».

Источник фото: официальный сайт Государственного литературного музея

После посещения музея стоит прогуляться по самому Переделкину.

Оленья ферма «Львово»

Оленья ферма в Волоколамске — пристанище более 50 животных. На ней обитают олени, лани и карликовые камерунские козы. «Львово» работает в режиме контактного зоопарка: гости заходят к зверью в вольеры и кормят их с рук. За детей не беспокойтесь, обед проводится под присмотром сотрудника фермы. Парнокопытные любят овощи и фрукты, но с удовольствием пожуют белый и черный хлеб.

Вольеры — не тесные клетушки, а большие огороженные участки поля, на которых животные чувствуют себя вольготно.

Источник фото: «ВКонтакте»

Черное озеро

Лето без плескания в воде — как зима без взятия снежной крепости. Поэтому нужно отвезти своих детей обязательно поближе к водоему. В 6-м микрорайоне Зеленограда находится Черное озеро.

Вода в нем имеет темный оттенок из-за особенностей дна: оно торфяное. Несмотря на это, вода в озере чистая, поэтому горожане любят там отдыхать. Пляж песчаный, есть пологий выход к воде, что удобно для детей. На территории дежурят спасатели и медик, оборудованы спортивная и детская площадки.

С одной стороны от водоема начинается лес, с другой подходит аллея «Лесные пруды».