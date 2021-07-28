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    28 июля 2021, 12:35

    Сергей Гармаш и Вера Полозкова прочитают стихи в подмосковной усадьбе Мураново

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В подмосковном музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Федора Тютчева 31 июля пройдет встреча с современными литераторами, поэтами и артистами. В рамках фестиваля «Проект: поэт» на сцену выйдут Сергей Гармаш, Вера Полозкова и многие другие. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

    Сергей Гармаш и Вера Полозкова прочитают стихи в подмосковной усадьбе Мураново | Изображение 1

    Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» 31 июля примет одно из самых ожидаемых литературных мероприятий — фестиваль «Проект: поэт». Для гостей со сцены прочитают стихи известные поэты, чтецы и актеры.

    На один день усадьба станет сказочным городом с уютными зонами отдыха. Посетители смогут насладиться красивой музыкой, принять участие в интересных мастер-классах и услышать любимые стихи.

    На открытии фестиваля выступят участники поэтического объединения «ЛитГост». Группа энтузиастов собралась семь лет назад в Ростове-на-Дону. В объединение входят молодые поэты, которые уже успели полюбиться публике. Они прочитают свои стихи.

    Сергей Гармаш и Вера Полозкова прочитают стихи в подмосковной усадьбе Мураново | Изображение 2

    На сцену выйдет обладатель титула «Писатель года — 2019» по версии социальной сети «ВКонтакте», молодой писатель и поэт Владимир Понкин. Он тоже прочитает свои произведения.

    Специальный гость дневной программы — российский актер Евгений Ткачук. Зрители могут знать его по фильмам «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон», «Бесы», «В Кейптаунском порту», «Ван Гоги». Он прочитает любимые стихи Максимилиана Волошина, Александра Введенского, Даниила Хармса и других известных авторов.

    Перед гостями фестиваля выступит еще один актер — Сергей Друзьяк. Кроме актерских работ, он может похвастаться и литературным опытом. Артист написал книгу «Половинка снежинки зеленой». Друзьяк прочитает со сцены стихи Германа Гессе, Иосифа Бродского, Эдмона Ростана, Александра Пушкина, Николая Карамзина. Выступление будет сопровождаться музыкой.

    Сергей Гармаш и Вера Полозкова прочитают стихи в подмосковной усадьбе Мураново | Изображение 3

    Особым гостем мероприятия стал народный артист России, любимый актер нескольких поколений Сергей Гармаш. Он прочитает произведения любимых поэтов.

    Организаторы сделали посетителям настоящий подарок: на фестиваль пригласили русскую поэтессу Веру Полозкову. Она представит стихи из своей новой книги «Работа горя».

    Перед гостями фестиваля выступят и другие известные в литературном кругу деятели. А в перерывах между выступлениями актеров и поэтов любой желающий может прочесть свои любимые строки в рамках «открытого микрофона».

    Вести вечер будет журналист и телеведущая Гузель Камаева.

    Для комфорта гостей по окончанию фестиваля организуют бесплатный трансфер до железнодорожной платформы Ашукинская.

    Билеты на мероприятие можно купить на сайте и в кассе музея-заповедника «Усадьба Мураново».