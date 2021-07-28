Сергей Гармаш и Вера Полозкова прочитают стихи в подмосковной усадьбе Мураново

В подмосковном музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Федора Тютчева 31 июля пройдет встреча с современными литераторами, поэтами и артистами. В рамках фестиваля «Проект: поэт» на сцену выйдут Сергей Гармаш, Вера Полозкова и многие другие. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» 31 июля примет одно из самых ожидаемых литературных мероприятий — фестиваль «Проект: поэт». Для гостей со сцены прочитают стихи известные поэты, чтецы и актеры.

На один день усадьба станет сказочным городом с уютными зонами отдыха. Посетители смогут насладиться красивой музыкой, принять участие в интересных мастер-классах и услышать любимые стихи.

На открытии фестиваля выступят участники поэтического объединения «ЛитГост». Группа энтузиастов собралась семь лет назад в Ростове-на-Дону. В объединение входят молодые поэты, которые уже успели полюбиться публике. Они прочитают свои стихи.

На сцену выйдет обладатель титула «Писатель года — 2019» по версии социальной сети «ВКонтакте», молодой писатель и поэт Владимир Понкин. Он тоже прочитает свои произведения.

Специальный гость дневной программы — российский актер Евгений Ткачук. Зрители могут знать его по фильмам «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон», «Бесы», «В Кейптаунском порту», «Ван Гоги». Он прочитает любимые стихи Максимилиана Волошина, Александра Введенского, Даниила Хармса и других известных авторов.

Перед гостями фестиваля выступит еще один актер — Сергей Друзьяк. Кроме актерских работ, он может похвастаться и литературным опытом. Артист написал книгу «Половинка снежинки зеленой». Друзьяк прочитает со сцены стихи Германа Гессе, Иосифа Бродского, Эдмона Ростана, Александра Пушкина, Николая Карамзина. Выступление будет сопровождаться музыкой.

Особым гостем мероприятия стал народный артист России, любимый актер нескольких поколений Сергей Гармаш. Он прочитает произведения любимых поэтов.

Организаторы сделали посетителям настоящий подарок: на фестиваль пригласили русскую поэтессу Веру Полозкову. Она представит стихи из своей новой книги «Работа горя».

Перед гостями фестиваля выступят и другие известные в литературном кругу деятели. А в перерывах между выступлениями актеров и поэтов любой желающий может прочесть свои любимые строки в рамках «открытого микрофона».

Вести вечер будет журналист и телеведущая Гузель Камаева.

Для комфорта гостей по окончанию фестиваля организуют бесплатный трансфер до железнодорожной платформы Ашукинская.

Билеты на мероприятие можно купить на сайте и в кассе музея-заповедника «Усадьба Мураново».