Семейный пикник с экскурсиями и спектаклями пройдет в Зарайске

Путешествие-пикник «Читающий сад Феденьки Достоевского» проведут в усадьбе Даровое (городской округ Зарайск). В программе — лотерея, игры и угощения.

Источник фото: телеканал «360»

Приключение пройдет 9 июля. Семейное путешествие-пикник организовано библиотекой имени Федора Достоевского при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль».

Праздник состоится сразу после Дня семьи, любви и верности — и не случайно. Семья для гения русской литературы, которого в детстве называли Феденькой, значила очень много и сыграла важную роль в жизни.

В программе дня:

14:00 — экскурсия «Усадьба и сад Достоевского»;

14:45 — открытие зоны «Напитки по-Достоевски». Здесь гости узнают, как писатель заваривал чай, какой компот любили варить в его времена. Всех угостят напитками и выпечкой;

15:00 — открытие программы «Читающий сад Феденьки Достоевского». Посетителей ждут встреча с авторами проекта «Московский Достоевский: семейное путешествие», знакомство с аудиогидом «Дорога в Даровое», рассказ об атмосфере в Зарайске, которая окружала маленького Достоевского;

15:30 — спектакль «Детский Достоевский» для зрителей среднего и старшего школьного возраста, составленный по письмам и дневникам близкого окружения Федора Михайловича и его собственных воспоминаний;

16:30 — открытие зоны мастер-классов и развлечений «Игры Феденьки», где можно будет нарисовать или раскрасить истории из детства писателя, научиться мастерить тряпичные куклы и многому другому;

17:00 — старт «Игры в Диких». Во что играли маленькие Достоевские, описано в воспоминаниях младшего брата писателя;

17:30 — музыкально-поэтические чтения «Руслан и Людмила».

Завершением пикника станет лотерея, победители которой получат призы. В течение всей программы на территории усадьбы будет работать фотозона.