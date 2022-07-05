Семейный фестиваль в Рузе удивит гостей боями на подушках, встречами с актерами и масштабным шоу

Масштабный фестиваль «СемьяФест» развернется в субботу, 9 июля, в Рузе. Гостей ждут музыкальные и танцевальные шоу, встречи с актерами и режиссерами, выставки. Все желающие смогут принять участие в боях на подушках и пройти полосы препятствий.

Подготовят 11 разноформатных площадок. Например, состоятся конкурсы на выявление лучших матерей и отцов, а в лектории «Диалог без галстуков» пройдут встречи с блогерами, актерами режиссерами, бизнес-тренерами и политическими деятелями.

На главной сцене представят шоу-программу с музыкантами и танцорами. В лектории «Династия — время семьи» психологи и коучи проведут лекции на темы материнства и детства.

В общественной приемной жители смогут по предварительной записи обратиться с вопросами к главе городского округа Руза Николаю Пархоменко и депутатам.

Чем еще удивит фестиваль?

Уникальное путешествие по этническому миру ждет гостей на площадке «Патриот Руси». Там можно принять участие в боях на подушках, увидеть бой на мечах, посмотреть выставки и пройти полосы препятствий.

На площадке «Живу спортом» пройдут яркие мастер-классы по танцам, веселые старты. На фестивале будет работать студия прямого эфира. Все желающие смогут посетить мастер-классы по актерскому мастерству.

В фуд-корте предложат разные кухни мира, угостят мороженым. Состоится на фестивале и handmade-базар, где можно выбрать уникальные сувениры.

Еще одна площадка — «Образование определяет будущее». Там родители и подростки смогут узнать все о поступлении в вузы, колледжи, подобрать учебное заведение.

Надувной большой городок возвысится на площадке «Городок детства». Представят вниманию гостей и АРТ-пространство. Все подробности — на сайте семьяфест.рф. Фестиваль состоится в парк-отеле «Актер-Руза».