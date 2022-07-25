Семейный фестиваль «Пикник на Волхонке» прошел в Ногинске

Жители Ногинска провели время в одном из самых живописных парков города на «Пикнике на Волхонке». Мероприятия проводят здесь каждый месяц — организаторы устраивают игры, конкурсы и другие активности.

В июне «Пикник на Волхонке» посвятили йоге и здоровому образу жизни, а на минувших выходных — отдыху на природе. Организаторы предложили гостям игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей и мастер-классы по приготовлению бургеров. Участница Виктория Бойко рассказала: пришла не впервые, потому что знает, что в парке часто проводят мероприятия для детей.

«Мы шли мимо и решили зайти посмотреть: ну очень атмосферно. Мастер-классы проводят для детей очень интересные», — поделилась девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Дети прошли полосу препятствия — через веревочные петли и навесную сетку, а затем посоревновались в ловкости и меткости, стреляя по кубикам из бластера. За это юным ногинцам вручали лотерейные билеты, по которым затем разыграли призы.

Следующий «пикник» пройдет в августе и будет посвящен Яблочному Спасу, рассказали организаторы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 100 тысяч детей Подмосковья получат финансовую поддержку к 1 сентября.