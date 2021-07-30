Самые популярные у пенсионеров музеи назвали в Подмосковье

В Московской области работают больше 150 музеев. Все они популярны у жителей и гостей региона. Комитет по туризму Подмосковья назвал самые любимые музеи среди пенсионеров.

В Московской области найдутся музеи на любой вкус. У туристов-пенсионеров есть свои любимые места. Комитет по туризму назвал пять самых популярных.

На первом месте музей-усадьба «Архангельское». Она самая большая в регионе. На ее территории расположились сразу три вида европейских парков — французский, итальянский и английский. Прогуливаясь по самому дому, можно увидеть собрание сочинений Гомера, выпущенное в XVIII веке, а также насладиться картинами из собрания князя Юсупова. Всего их в усадьбе 400. В прошлом году Архангельское посетили свыше 500 тысяч туристов.

Не менее популярным считается музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Общая его площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров. На выставках насчитывается больше 180 тысяч экспонатов. В собрании музея собраны предметы искусства, которые будут интересны людям разных профессий.

Третий по популярности музей у пенсионеров — заповедник «Зарайский кремль». Это самый маленький кремль в стране. Памятник русского оборонного зодчества относится к первой трети XVI века. В конкурсе «Символ Подмосковья» в 2013 году он занял первое место. Награду памятник архитектуры разделил с Коломенским кремлем.

В музее кремля посетители увидят впечатляющие коллекции живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства России и зарубежных стран. На выставке есть картины известных художников и уникальные экспонаты: череп носорога, фигурка бизона, вырезанная из бивня мамонта, и палеолитические Венеры возрастом 22 тысячи лет.

Туристы серебряного возраста полюбили музей истории русского платка и шали. Его открыли на базе Павловопосадской фабрики, которая больше 150 лет создает всемирно известные платки и шали из шелка и шерсти. В музее можно посмотреть свыше четырех тысяч экспонатов. Особый интерес представляет уникальная коллекция платков и шалей XVIII–XX веков.

В Одинцовском округе пенсионеры часто посещают Главный храм Вооруженных Сил РФ в комплексе «Патриот». Его построили в честь 75-летия Великой Победы. В пропорциях храма зашифровали значимые цифры и даты из истории страны. Храм опоясывает уникальный музейный комплекс «Дорога памяти» с иммерсивными залами. В галерее протяженностью 1418 шагов подробно рассказали историю всех дней Великой Отечественной войны.