С наступлением лета жители Подмосковья традиционно ищут место, где можно искупаться. К счастью, для отдыхающих уже начали открываться пляжи и зоны отдыха, которые понравятся как любителям активного отдыха, так и тем, кто любит проводить время в тишине.

Где искупаться в Подмосковье

С 1 июня в Подмосковье начался купальный сезон. Для жителей и гостей открылись 118 пляжей и 94 зоны отдыха. Перед открытием дно водоемов чистили от опасных предметов и ила, а на самих пляжах появятся кабинки для переодевания, туалеты и душевые.

На пляжах соблюдаются несколько важных требований: установка спасательного поста со снаряжением, медицинским пунктом, громкоговорителями и обеспечение доступа к питьевой воде. Другое важное условие — возможность проезда для машины скорой помощи и комфортные условия для маломобильных посетителей пляжа.

На самих пляжах должны работают около 2,7 тысячи спасателей и более 500 единиц техники. Незадолго до открытия на местах отдыха у воды устранили 20 нарушений в содержании в десяти городских округах.

«Бухта радости»

Пляж в Пирогове находится в 18 километрах от Москвы, поэтому гостям области будет легко до него добраться. Отдыхающие могут сходить в кафе, взять на прокат лодки, катамараны, гидроциклы. Для любителей активного отдыха на пляже можно сыграть в волейбол, настольный теннис или пляжный футбол. Отдыхающие также могут арендовать беседку с мангалом.

Пешком в «Бухту радости» можно пройти бесплатно, но за въезд на территорию придется заплатить.

Лыткарино

Сегодня Лыткаринский пляж — живописное место, а раньше в советские времена на нем добывали песок. Его отличительная черта — это чистый белый песок. Этот пляж подойдет как для любителей тихого семейного отдыха, так и для тех, кому по душе активный и шумный.

На пляже также можно ловить рыбу, а для тех, кто хочет полюбоваться красивыми видами, есть смотровая площадка.

Вход на пляж бесплатный, но за парковку придется заплатить.

Новоалександрово

Жители и гости Подмосковья могут посетить живописный пляж на берегу Клязьминского водохранилища. Чистый пляж оснащен волейбольными площадками, столами для настольного тенниса, а также водными аттракционами.

На территории пляжа также работает кафе и можно арендовать беседки с мангалами.

Вход - бесплатный, но въезд на парковку необходимо оплатить.

Троицкое

На берегу Клязьминского водохранилища также находится база отдыха «Троицкое», где посетители могут не только искупаться, но и арендовать коттедж или забронировать номер в отеле.

Отдыхающие каждый год могут позагорать на трех пляжах, а также поиграть в теннис, футбол и волейбол, покататься на гидроцикле и полетать с парашютом за катером. Для посетителей работают кафе, ресторан, а также мини-зоопарк.

Вход на территорию пляжа бесплатный, но за парковку придется заплатить.