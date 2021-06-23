Рыцарские поединки в Подмосковье. Чем удивит конный фестиваль «Иваново поле»

Рыцари из разных стран приедут летом в Подмосковье и выступят на конном фестивале «Иваново поле». Откроют его 22 июля. Это почти что машина времени: здесь гости увидят поединки на лошадях, смогут присоединиться к мастер-классу по средневековому танцу и даже освоить гончарное дело.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль развернется в селе Ивановское. Это городской округ Черноголовка. Здесь можно будет понаблюдать за настоящим рыцарским турниром и самостоятельно покататься на лошадях.

На масштабное международное событие участники приедут из разных стран — они воссоздадут западноевропейский турнир XV века.

Его организатор — Дмитрий Савченко. Он подчеркнул, что на турнире Святого Георгия рыцари устроят поединки на копьях, групповые и пешие бои, состязания на снарядах.

Источник фото: телеканал «360»

Наш турнир — международный. У нас сейчас по заявкам будут Белоруссия, Франция, Норвегия, Германия и, конечно, Россия Дмитрий Савченко.

Но это далеко не вся программа, ведь активности ждут и детей. Здесь, например, откроют ферму, в которой будут жить козы, овцы, альпака.

Источник фото: телеканал «360»

На протяжении четырех дней в Ивановском будут проходить и мастер-классы. Например, по гончарному мастерству, отметила директор фестиваля Кристина Корженевская.

Фестиваль впервые прошел в 2018 году. Такое масштабное мероприятие — оно уникальное и вызывает интерес у гостей всех возрастов Кристина Корженевская.

Источник фото: телеканал «360»

Выступят именитые певцы, среди которых Елка, Лепс и группа «Градусы». Такой симбиоз: с одной стороны, средневековые декорации, а с другой — современная сцена.

Детали

Фестиваль пользуется очень большой популярностью, поэтому большинство отелей в округе уже занято.

Источник фото: телеканал «360»

Но будет работать палаточный городок. Туда можно приехать со своей палаткой или взять ее в аренду, а еще можно приехать в автодоме.

Кемпинг на один день стоит тысячу рублей, а на четыре дня — две тысячи.

Источник фото: телеканал «360»

Цены на входные билеты разные — чем больше ваша компания, тем выгоднее. Например, семейный билет для двоих взрослых и двоих детей обойдется в четыре тысячи рублей. Если покупать отдельно, будет чуть дороже.