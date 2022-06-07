Программу «Лето в библиотеке» запустили в Подмосковье

Программа организована Министерством культуры и туризма Московской области совместно с Московской губернской универсальной библиотекой.

В Московской области сегодня работает свыше одной тысячи библиотек. Программа, рассчитана на детей в возрасте от шести до 14 лет и построена по принципу детских лагерей.

Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«В течение 20 дней ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в библиотеках Московской области будут проходить встречи и занятия, расширяющие кругозор, развивающие интеллектуальные и творческие способности. Кроме того, по субботам запланированы мероприятия для всей семьи», — пояснила вице-губернатор.

О событиях программы «Лето в библиотеке» и условиях участия в программе можно узнать в ближайшей библиотеке.

Проектная деятельность библиотек Подмосковья — одно из приоритетных направлений работы Министерства культуры и туризма Московской области.