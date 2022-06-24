Программу фестиваля «Лето. Музыка. Музей» опубликовали в Подмосковье

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» станет площадкой для проведения фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Open-air пройдет с 14 по 17 июля и вновь соберет знаменитых музыкантов классики. Программу опубликовали на сайте музея.

Очередной фестиваль посвятили 150-летию композитора-философа Александра Скрябина. На открытии мероприятия выступит Российский национальный оркестр под руководством дирижера Александра Рудина — виолончелиста с мировым именем, профессора Московской консерватории, художественного руководителя и главного дирижера Московского камерного оркестра Musica Viva. Выступит и вокальный ансамбль INTRADA.

Поэма «Прометей» Александра Скрябина прозвучит со сцены в сопровождении световой партитуры. Соло в ней исполнит известный пианист Андрей Коробейников. Дополнит тему увертюра к балету «Творения Прометея» Людвига ван Бетховена.