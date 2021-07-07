Жителям Подмосковья рассказали о программе фестиваля «Лето. Музыка. Музей»

Восемь концертов проведут на фестивале «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье. Он примет гостей с 14 по 18 июля, а площадкой традиционно станет Истра. Там слушателей ждут знаменитые симфонии, романсы, лекции, выставки в музее «Новый Иерусалим» и многое другое.

Все восемь концертов организуют в формате open-air. Выступят именитые исполнители, отметили в Минкультуры Подмосковья.

Среди них симфонический оркестр имени Евгения Светланова с маэстро Василием Петренко, камерные оркестры Musica Viva и «Виртуозы Москвы», скрипач Гайк Казазян, пианист Кирилл Герштейн, виолончелисты Миша Майский и Эмин Мартиросян, певицы Альбина Шагимуратова и Полина Шамаева, гитарист Артем Дервоед и баянист Иосиф Пуриц.

В расписании фестиваля есть и лекции перед концертами. Их проведет музыковед Ярослав Тимофеев. Он станет модератором дискуссий со зрителями после концерта. Это новый жанр в программе Минкультуры Подмосковья.

Гости фестиваля смогут бесплатно увидеть и выставки в музее «Новый Иерусалим».

Сам фестиваль — это синтез истории и классических мелодий. В программе — звезды мировой сцены.

«Фестиваль во многом посвящен Игорю Стравинскому — будут представлены три основных балета: „Жар-птица“, „Петрушка“ и „Весна священная“. Будет не только Стравинский, естественно, но и музыка, которая была вокруг него в эту эпоху», — сообщил художественный руководитель фестиваля Василий Петренко.

На самом открытии фестиваля исполнят первый фортепианный концерт Равеля. Этот композитор был дружен со Стравинским.

В этом году 15 июля прозвучит Первая симфония, а 18 июля — «Семь песен последних лет». Гости услышат не только эти, но и многие другие композиции.

Фестиваль проведут с соблюдением всех антиковидных норм. Максимальное количество зрителей на концертах не превысит 500 человек. Будет обеспечена социальная дистанция.

Для желающих сделать прививку от коронавируса здесь будет работать мобильный пункт вакцинации.