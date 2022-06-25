Погладить альпака и сыграть в гольф. Как провести незабываемый день в Дмитрове

«Лето в Подмосковье» в самом разгаре — на улице жара, а значит, самое время собраться с друзьями или семьей и устроить себе увлекательное путешествие. И для этого совсем не обязательно уезжать далеко от Москвы — достаточно проехать 50 километров на север от столицы, в Дмитровский округ, где для туристов есть множество развлечений и активностей.

Источник фото: телеканал «360»

Корреспонденты «360» решили узнать по максимуму все интересное и необычное, что есть в Дмитрове.

Источник фото: телеканал «360»

Прекрасный вариант для путешествия с семьей — это отправиться гладить альпака. Заводчики рассказывают, что животных никогда не заводят поодиночке — только парами. Животные очень тактильные, а свои чувства выражают просто — разрешают к себе прикасаться. Владельцы фермы также поделились, что животные обожают воду.

Источник фото: телеканал «360»

Так что любителям тактильных ощущений срочно сюда — вам гарантированы несколько часов объятий и настоящего счастья. Единственное правило — перед поездкой не забудьте предупредить о своем визите. Ферма «Российские альпаки» принимает гостей по выходным или праздникам — и только по записи.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы легко добраться до места назначения, вбиваем Ферма «Российские альпаки» — навигатор проложит путь сразу до ворот. МТС поможет проложить маршрут прямо в моменте. Полтора часа от Москвы или час от Дмитрова — и вы на месте.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий вариант увлекательного и уже спортивного отдыха — игра в шотландский гольф. Для этого отправляемся в клуб «Форест Хиллс» — он расположен в 50 километрах от МКАД по Рогачевскому шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

Опытные гольфисты отмечают, что это один из самых сложных видов спорта, потому что движения из гольфа не встречаются в повседневной жизни. Но для новичков всегда доступны занятия с тренером. Если вы готовы к этому непростому, молчаливому, но красочному спорту, запоминайте адрес: деревня Матвейково, строение 250.

Источник фото: телеканал «360»

После насыщенного дня необходимо подкрепиться — корреспонденты «360» остановились на семейном ресторане «Бисквит». В этом уютном месте предлагают блюда как европейской, так и азиатской кухни.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь можно отдохнуть, пообедать или поужинать, поделиться с друзьями впечатлениями от насыщенного дня — тут будет очень кстати LTE от МТС — можно спокойно позвонить по видео и не переживать за качество связи.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассказать жителям о запуске «Лета в Подмосковье».