«Под небом» в Подмосковье. На ПМЭФ-2022 показали отдых европейского уровня

Московская область привезла на ПМЭФ не только цифровые технологии и проекты импортозамещения, но и немного отдыха. Глэмпинг «Под небом» с берега Пестовского водохранилища добрался до здания, где проходит ПМЭФ. А «360» поговорил с одним из его основателей Сергеем Петровым.

Европейский отдых в Подмосковье

Слово «глэмпинг» появилось от слияния слов «гламурный» и «кемпинг». Он возник от потребности людей отдохнуть на природе, выйти за рамки бетонных стен гостиниц, но при этом сохранить все приятные бонусы цивилизованного отдыха. Так появился глэмпинг — отдых в палаточном лагере, где можно проснуться от пения птиц, любоваться закатами и восходами, читать под размеренный плеск волн или устраивать барбекю.

Сооснователь глэмпинга «Под небом» Сергей Петров рассказал «360», что идея туристического бизнеса возникла в 2020 году, в самый разгар пандемии ковида. Стало ясно, что это замечательное время для того, чтобы запускать проекты в сфере внутреннего туризма.

«Те люди, кто путешествовал по России, они так и будут продолжать путешествовать, для них при закрытых границах разницы особо не будет. Но тем, кто все время ездил в Европу, будет не хватать того продукта, который они там получали. И если мы сейчас за короткое время сможем сделать сервис не хуже, а может быть, даже лучше, то мы сможем получить прекрасную клиентскую базу», — рассказал Петров.

Идея оказалась удачной. Сегодня в глэмпинг «Под небом» из Москвы и Подмосковья едут романтические пары, одиночки и дружеские компании, семьи с детьми и люди в возрасте, корпоративные клиенты. Персонал старается всем гостям обеспечить тот отдых, на который они рассчитывали, особенные запросы не представляют проблем. Палатки располагаются достаточно далеко друг от друга, давая возможность получить уединение и покой от городской суеты.

Источник фото: телеканал «360»

Сервис на высоте

Гостей ждет трехразовое питание и напитки, ужины на пирсе на закате. Любители активного отдыха могут устроить турнир на волейбольной площадке или заняться йогой. Так как «Под небом» находится на берегу Пестовского водохранилища, большинство развлечений связаны с водой: есть свой флот катеров, инструкторы катают и учат кататься на вейкборде, есть сапборды. В этом году появился джет-серф — доска с мотором, на который можно кататься по воде.

«Цены отличаются в выходные и будни. В сутки от 12 500 до 25 тысяч рублей с человека. Люди платят нам деньги в первую очередь за сервис, вкусную и красивую кухню, замечательные закаты и, наверное, за ту атмосферу, которую мы смогли создать. Ценник немаленький, конечно, но для тех людей, которые приезжают к нам и ценности которых совпадают с нашими, подбирается такая интересная компания, что хочется снова и снова возвращаться», — отметил Петров.

Сервис и вправду не уступает лучшим иностранным образцам. В каждой палатке установлены обогреватели, которые создадут тепло даже при минусовой температуре на улице. За каждым номером закреплен свой индивидуальный блок санузла и душевой. Есть полноценные рабочие места в отдельных беседках с розетками и быстрым Wi-Fi. Территория регулярно обрабатывается от клещей, для прогулок проложены дорожки.