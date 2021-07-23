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    23 июля 2021, 23:24

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021

    Александр Молочко, Анастасия Максимовских, Ирина Журавлева, Людмила Александрова

    Российский истребитель нового поколения, почтовый беспилотник и прототип обновленного скафандра для полетов к Луне. Корреспонденты «360» отправились на МАКС-2021, чтобы не только посмотреть на супер-новинки авиации, но и всерьез задуматься о пилотировании.

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021

    Главная супер-премьера МАКС-2021 — истребитель под названием Checkmate. В переводе это означает «шах и мат», или «разгром».

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Наконец-то его можно рассмотреть в деталях. С такими угловатыми формами истребитель будет практически невидимкой для радаров. Отсеки для вооружения скрыты внутри фюзеляжа. А главная особенность — один двигатель», — комментирует новинку корреспондент «360» Александр Молочко.

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас подобных машин в российской армии нет, но теперь будет — легкий тактический самолет пятого поколения.

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Задались корреспонденты «360» вопросом, что делать, если, насмотревшись на чудеса авиатехники, очень захотелось полетать, причем не в пассажирском кресле?

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    На МАКС, например, есть стенд летной школы, где готовят частных пилотов гражданской авиации. Сроки зависят от вашего опыта. По словам инструкторов, в целом на обучение понадобится от месяца до года.

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    Также на авиасалоне можно насладиться выступлениями лучших пилотажных групп нашей страны — «Русских витязей» и «Стрижей».

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 6Источник фото: телеканал «360»

    Летают на МАКСе не только «Витязи» и «Стрижи», но еще и интернет от МТС. Тяжелое видео в соцсети загружается за несколько секунд. А на МАКСе это очень важно, ведь надо выложить первым, подчеркивает Александр.

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 7Источник фото: телеканал «360»

    Количество представленных на МАКС авиамоделей не может не впечатлять — здесь и старая добрая классика, и люкс-уровень для вип-персон, и вертолеты ближайшего будущего.

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 8Источник фото: телеканал «360»
    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 9Источник фото: телеканал «360»

    Поделиться впечатлениями с друзьями по видеосвязи корреспонденту «360» вновь помог интернет от МТС — ни количество посетителей, ни нагрузка на сеть не стали помехой для звонка.

    Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021 | Изображение 10Источник фото: телеканал «360»

    Как мы выяснили, переучиться на пилота — никогда не поздно. А вот рассмотреть самолеты и вертолеты поближе, прямо здесь и сейчас — надо поторопиться! МАКС в Жуковском будет работать до 25 июля включительно.