Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021
Российский истребитель нового поколения, почтовый беспилотник и прототип обновленного скафандра для полетов к Луне. Корреспонденты «360» отправились на МАКС-2021, чтобы не только посмотреть на супер-новинки авиации, но и всерьез задуматься о пилотировании.
Главная супер-премьера МАКС-2021 — истребитель под названием Checkmate. В переводе это означает «шах и мат», или «разгром».
«Наконец-то его можно рассмотреть в деталях. С такими угловатыми формами истребитель будет практически невидимкой для радаров. Отсеки для вооружения скрыты внутри фюзеляжа. А главная особенность — один двигатель», — комментирует новинку корреспондент «360» Александр Молочко.
Сейчас подобных машин в российской армии нет, но теперь будет — легкий тактический самолет пятого поколения.
Задались корреспонденты «360» вопросом, что делать, если, насмотревшись на чудеса авиатехники, очень захотелось полетать, причем не в пассажирском кресле?
На МАКС, например, есть стенд летной школы, где готовят частных пилотов гражданской авиации. Сроки зависят от вашего опыта. По словам инструкторов, в целом на обучение понадобится от месяца до года.
Также на авиасалоне можно насладиться выступлениями лучших пилотажных групп нашей страны — «Русских витязей» и «Стрижей».
Летают на МАКСе не только «Витязи» и «Стрижи», но еще и интернет от МТС. Тяжелое видео в соцсети загружается за несколько секунд. А на МАКСе это очень важно, ведь надо выложить первым, подчеркивает Александр.
Количество представленных на МАКС авиамоделей не может не впечатлять — здесь и старая добрая классика, и люкс-уровень для вип-персон, и вертолеты ближайшего будущего.
Поделиться впечатлениями с друзьями по видеосвязи корреспонденту «360» вновь помог интернет от МТС — ни количество посетителей, ни нагрузка на сеть не стали помехой для звонка.
Как мы выяснили, переучиться на пилота — никогда не поздно. А вот рассмотреть самолеты и вертолеты поближе, прямо здесь и сейчас — надо поторопиться! МАКС в Жуковском будет работать до 25 июля включительно.