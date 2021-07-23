Почтовый беспилотник и новый российский истребитель. Что показали на МАКС-2021

Российский истребитель нового поколения, почтовый беспилотник и прототип обновленного скафандра для полетов к Луне. Корреспонденты «360» отправились на МАКС-2021, чтобы не только посмотреть на супер-новинки авиации, но и всерьез задуматься о пилотировании.

Главная супер-премьера МАКС-2021 — истребитель под названием Checkmate. В переводе это означает «шах и мат», или «разгром».

Источник фото: телеканал «360»

«Наконец-то его можно рассмотреть в деталях. С такими угловатыми формами истребитель будет практически невидимкой для радаров. Отсеки для вооружения скрыты внутри фюзеляжа. А главная особенность — один двигатель», — комментирует новинку корреспондент «360» Александр Молочко.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас подобных машин в российской армии нет, но теперь будет — легкий тактический самолет пятого поколения.

Источник фото: телеканал «360»

Задались корреспонденты «360» вопросом, что делать, если, насмотревшись на чудеса авиатехники, очень захотелось полетать, причем не в пассажирском кресле?

Источник фото: телеканал «360»

На МАКС, например, есть стенд летной школы, где готовят частных пилотов гражданской авиации. Сроки зависят от вашего опыта. По словам инструкторов, в целом на обучение понадобится от месяца до года.

Источник фото: телеканал «360»

Также на авиасалоне можно насладиться выступлениями лучших пилотажных групп нашей страны — «Русских витязей» и «Стрижей».

Источник фото: телеканал «360»

Летают на МАКСе не только «Витязи» и «Стрижи», но еще и интернет от МТС. Тяжелое видео в соцсети загружается за несколько секунд. А на МАКСе это очень важно, ведь надо выложить первым, подчеркивает Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Количество представленных на МАКС авиамоделей не может не впечатлять — здесь и старая добрая классика, и люкс-уровень для вип-персон, и вертолеты ближайшего будущего.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Поделиться впечатлениями с друзьями по видеосвязи корреспонденту «360» вновь помог интернет от МТС — ни количество посетителей, ни нагрузка на сеть не стали помехой для звонка.

Источник фото: телеканал «360»

Как мы выяснили, переучиться на пилота — никогда не поздно. А вот рассмотреть самолеты и вертолеты поближе, прямо здесь и сейчас — надо поторопиться! МАКС в Жуковском будет работать до 25 июля включительно.