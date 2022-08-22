Почти 11 тысяч человек посетили международный фестиваль «Джазовые сезоны» в Подмосковье

На международный фестиваль «Джазовые сезоны» приехали 11 тысяч слушателей. На сцене выступили Денис Мацуев, Valeriy Stepanov Acoustic Quartet, квартет Софии Ацбеха-Негги, Игорь Бутман и другие именитые музыканты. Все состоялось в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье.

Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов назвал «Джазовые сезоны» одним из главных летних событий.

У фестиваля уже есть своя публика, которая приезжает сюда за ритмом, хорошим звуком, настроением, ведь джаз — это, прежде всего, настроение Василий Кузнецов.

На фестиваль приехали исполнители из Турции. Это коллектив вокалистки и пианистки Эйлюль Эргюль.

Кроме того, здесь выступили группа Therr Maitz и Московский джазовый оркестр. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Игорь Бутман.

«Сюда всегда приезжают замечательные артисты: российские и зарубежные коллективы. В этом году мы вместе празднуем 100-летие российского джаза, смотрим в прошлое, но смотрим и в будущее, потому что огромное количество молодых музыкантов сейчас „оперилось“ и виртуозно играют потрясающую музыку», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, как онлайн узнать все о летних событиях.