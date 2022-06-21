Площадки для шашлыков работают в Подмосковье. Бесплатно, безопасно и законно

Одно из дел, которое непременно нужно сделать летом, — съездить на шашлыки. Сегодня в Московской области обустроено немало бесплатных площадок, где на природе можно с комфортом устроить пикник. Однако стоит помнить, что разводить огонь можно только в специально разрешенных местах, иначе вместо дегустации мяса придется платить штраф. «360» подготовил материал о лучших бесплатных шашлык-площадках Подмосковья.

Чуркина поляна

В лесу между Евсеевским и Фатеевским перекрестками Носовихинского шоссе в Павловском Посаде есть Чуркина поляна. По преданиям, ее назвали в честь разбойника Васьки Чуркина. Говорят, что «благородный атаман» грабил богатых и помогал бедным, а где-то еще остались ненайденные тайники с его кладами. Свидетели тех времен рисуют портрет спившегося мужика, который вместе с таким же отребьем жил мелкими кражами, подделкой денег да угрозами купцам «спалить все, если не дадут четвертную».

Но ни правда о разбойнике Ваське, ни всевозможные романтические истории о «русском Робин Гуде» не отменяют красоты лесной поляны, на которой оборудована бесплатная зона отдыха с беседками для шашлыков. Вокруг растут могучие ели, а рядом — поляны ягодных кустов. Бывалые туристы рассказывают о чернике, землянике и малине. Рядом есть река Протва, в которой можно поплавать и порыбачить.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Наташинский парк

В начале XX века коммерсант Евгений Скальский купил в Люберцах болотистый участок земли и назвал его в честь маленькой дочери — Наташино. Новый хозяин распорядился разбить парк, вырыть пруды, куда запустили карасей для рыбалки, разметить участки с дачами для аренды. Все это автоматически получало название в честь дочери Скальского: Наташинский парк, Наташинские пруды, Наташинский мост.

В Великую Отечественную войну большую часть парка вырубили. Дело в том, что стране нужны были дрова и пустые поля под картофель. После победы люберчане снова высадили тут деревья и полностью восстановили рябины Наташинского парка. Сегодня он по-прежнему является одним из любимых мест отдыха горожан. На его территории есть парковка, раздевалки, урны, туалеты, лавочки и скамейки, детские и спортплощадки. Для пикников предусмотрена бесплатная зона. Здесь можно арендовать и отдельную беседку на 10-12 человек.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Парк культуры и отдыха «Подрезково»

Парк культуры и отдыха «Подрезково» открыли всего три года назад, но он уже успел стать достопримечательностью Химок. Раньше тут были овраг и лес, но после многократных обращений местных жителей здесь наконец-то появился современный парк. На 12 гектарах нашлось достаточно места для неспешных прогулок и активного отдыха. Тут есть и экотропа, и родник, и поле для мини-футбола, и площадки для детских игр и занятий фитнесом.

В глубине парка, неподалеку от смотровой площадки, расположена бесплатная зона для шашлыков с беседками, столами и лавками. Рядом есть комната матери и ребенка. Вечером все уголки парка освещены LED-светильниками. Тем, кто не хочет сам возиться с приготовлением пищи, на помощь придут кафе.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Тарелочкин пруд

Когда-то на берегу безымянного пруда в Балашихе появилась мельница. Ее хозяин носил фамилию Тарелочкин, так что пруд тут же получил название в его честь. Длина его водоема составляет 325, а ширина — 25 метров. Купаясь здесь, можно ощутить, как со дна бьют холодные ключи.

Верхнюю часть пруда вырыли во времена перестройки. До этого там было заросшее кустами болото. Кроме того, на левом берегу пруда обнаружили следы древних поселений.

Рядом с микрорайоном Салтыковка у Тарелочкина пруда оборудовали удобное и безопасное место для отдыха. Любители шашлыков могут воспользоваться шестью беседками с мангалами, также тут есть три навеса, урны для мусора. Летом здесь работает площадка для волейбола. Кстати, в Тарелочкином пруду водятся двустворчатые моллюски перловицы. Есть этих «пресноводных устриц» ни в коем случае нельзя. Дело в том, что они являются переносчиками гельминтов и опасных для человека болезней.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Подмосковье ждет гостей

Кроме того, гостей и жителей Подмосковья ждут у озера Бабошкино в Балашихе, в городском парке культуры и отдыха «Березовый» Высоковска, у пруда Самынка в Барвихе, в парке культуры и отдыха Пушкино, у Исаакиевского озера в Орехово-Зуеве и в Мытищинском лесопарке. Все эти места благоустроены, там расположены бесплатные зоны для шашлыков, есть удобные беседки, мангалы, контейнеры для мусора, парковки.

При этом в Московской области есть немало площадок, которые могут предложить в аренду большие беседки, шатры или навесы для отдыха больших компаний или семей. В пикниковых зонах также есть все необходимое для приятного отдыха на свежем воздухе: вода, электричество, детские развлекательные площадки. При желании можно воспользоваться услугами местных поваров.

Важно помнить, что пикники нужно устраивать только в специально оборудованных для этого местах. Запрещено разжигать костер или использовать мангал в лесах, парках, во дворах жилых домов и на территориях гаражных кооперативов. Штраф за нарушение от двух до трех тысяч рублей.