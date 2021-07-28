Пять популярных у туристов храмов и монастырей назвали в Подмосковье

В Московской области множество храмов, монастырей и других святынь. Гости и жители региона часто устраивают паломничества. В комитете по туризму Подмосковья назвали пять самых популярных святых мест.

В Московской области расположены десятки монастырей, сотни храмов. Все они хранят культуру и историческое наследие региона. У туристов святыни пользуются большой популярностью.

Источник фото: комитет по туризму Подмосковья

Самым посещаемым святым местом стала Троице-Сергиева лавра. Среди подмосковных православных религиозных достопримечательностей у нее нет соперников. В лавру любят приезжать не только паломники, но и туристы со всего мира, которые интересуются историей. Храм находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом святом месте жил и создавал свои иконы Андрей Рублев. Гостей лавры привлекает и самый большой в православном мире Царь-колокол. Он весит 72 тонны.

Источник фото: комитет по туризму Подмосковья

Второе место по популярности занял Новоиерусалимский монастырь в Истре. Золотые купола видно издалека, протяженность стен монастыря составляет почти километр. Святое место является одним из главных паломнических центров страны. В Воскресенском соборе расположена главная святыня Нового Иерусалима — Живоносный Гроб Господень. В комплексе монастыря есть подземная церковь Константина и Елены. Внутри нее бьет святой источник. Все желающие могут набрать из него воду. Святыня построена в стиле московского барокко.

Источник фото: комитет по туризму Подмосковья

Третье место по посещаемости среди подмосковных храмов заняла церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Ее начали строить еще при Петре I. Храм отличается от многих другим своим внутренним убранством. Оно не похоже на стандартное русское храмовое зодчество: фасад украшен каменными скульптурами апостолов, резным орнаментом, лепными рельефами.

Источник фото: комитет по туризму Подмосковья

Не менее популярен среди туристов Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде. Раньше сюда совершали паломничество многие представители императорской династии. Он находится в очень живописной местности — монастырь стоит на холме, в окружении липовой рощи. Святое место славится собственным хлебом, другой выпечкой и квасом.

Источник фото: комитет по туризму Подмосковья

Гости и жители Московской области любят приезжать в Высоцкий мужской монастырь, который находится в Серпухове. Он вошел в число девяти обителей, которые основал Сергий Радонежский. Главная святыня монастыря — чудотворная икона «Неупиваемая Чаша». Верующие приезжают, чтобы помолиться о спасении от пагубных привычек.