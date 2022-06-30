Пляжи Московской области практически ничем не отличаются от тех, что расположены на Мальдивах. На них можно найти все необходимое для комфортного отдыха, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik. Он ответил на комментарий ведущего об «уникальном песке» в Подмосковье, который, «говорят, как на Мальдивах».

«Да, так и есть. По качеству мы даже проводили анализ — он ничем не уступает, радует глаз. То есть можно смело найти все то, что ищешь там, у нас. Водоемы мы тоже инспектируем и в части анализа воды. Все эти работы для нас обязательны», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он добавил, что развитие места для отдыха — хорошая ниша для малого бизнеса Подмосковья. Кафе и точки питания на пляжах востребованы и позволяют семьям оставаться там не пару часов, а хоть весь день.

В Подмосковье насчитывается порядка 212 пляжей. Ранее стало известно, что по поручению губернатора Воробьева новый белый песок привезли на 104 пляжа. Андрей Воробьев обратил внимание на то, что песок должен соответствовать стандартам.