Парк детского периода

Летом с ребенком лучше выезжать на природу или отправляться на прогулку в парки аттракционов, где хорошо провести время смогут не только дети, но и родители. Подмосковье предлагает много мест, где можно весело отдохнуть с родными и близкими. «360» собрал самые интересные парки аттракционов и тематические игровые пространства, посещение которых не оставит равнодушным никого.

«Дикие белки»

Создатели парка «Дикие белки» в деревне Оксино Чеховского городского округа придумали, как угодить всем. Они не стали объединять все аттракционы какой-то общей темой или идеей, а сделали так, чтобы каждый смог найти себе развлечение по интересу и темпераменту. На месте не усидит никто.

В этом парке можно пройти пять лабиринтов, поиграть в шесть видов водных игр и найти больше 20 других забав.

Родители вместе с детьми могут пострелять из лука, побегать на скорость по домику Ниф-Нифа из сказки о трех поросятах или попытаться пробраться через паутину гигантского спящего паука и не разбудить его. Здесь есть даже специальный батут для водяных боев.

Добраться до «Диких белок» можно на автомобиле. Нужно проехать до 52-го километра Симферопольского шоссе. На развязке с указателем «Мелихово, Талеж» нужно развернуться в сторону Москвы и через 900 метров съехать с трассы вправо. Далее до перекрестка и снова направо.

«Чудо-парк»

Контактный зоопарк, спортивные площадки и аттракционы. В «Чудо-парке» поселка Горки-10 Одинцовского городского округа собрали все, чтобы детям и родителям было некогда скучать. Расположенный на территории леса развлекательный парк предлагает своим посетителям более 60 аттракционов: сказочные городки с подвесными мостами и канатной дорогой, батуты, несколько видов горок, площадки для технического моделирования и многое другое.

В контактном зоопарке поселились не экзотические животные, а те, которые прекрасно себя чувствуют в Центральной России. Дети могут погладить и покормить коз, уток, гусей, лошадей и прочую живность.

Специально для взрослых оборудованы площадки для волейбола и тенниса. Есть столы для пинг-понга, тренажерный зал и тир. Ну и, конечно, специальные беседки и зоны для барбекю, чтобы можно было вместе с близкими устроить пикник в конце игрового дня.

Доехать до «Чудо-парка» можно на машине и на общественном транспорте. На авто следует выехать из Москвы по Рублево-Успенскому шоссе. На 29-м километре трассы нужно повернуть налево и двигаться до развилки населенного пункта Дунино. Там вы увидите указатели «Чудо-парк». Схема проезда на общественном транспорте выглядит так: от метро «Молодежная» маршрутным такси №121 до остановки «Лесные Дали». Откроется парк 29 мая.

«Веселые джунгли»

«Веселые джунгли» в Красногорском городском округе — это 3,5 тысячи квадратных метров радости, веселья и праздника. В парке приключений есть пятиуровневый километровый лабиринт, самая высокая в России тюбинговая дорожка, а также мечта юных альпинистов — скалодром с дорожками с 18 уровнями сложности.

Маленькие посетители парка могут выстрелить из пушки настоящего пиратского корабля и посмотреть на извержение трехметрового вулкана, из которого льется горячая лава и валит черный дым.

После насыщенного движением и подвижными играми дня на территории парка можно вкусно поужинать. Кстати, в кафе «Веселых джунглей» можно провести детский праздник.

Найти «Веселые джунгли» очень просто. Парк приключений находится в ТРЦ «Июнь» Красногорска. Добраться можно на метро, выйдя на станции «Мякинино», или на электричке до станции Павшино. От нее идти гораздо ближе, чем от подземки. Близость к столице позволит родителям отдохнуть от управления автомобилем и добраться до парка спокойно на общественном транспорте.

«Пилигрим Порто»

Оказаться в настоящем городе XVIII века можно, приехав в поселок санатория «Мцыри» в Солнечногорском муниципальном районе. В парке «Пилигрим Порто» можно посетить настоящую таверну, полазить по борту фрегата и даже оказаться в тюрьме. Уникальное место построили в 2010 году для проведения киносъемок. Теперь его используют для проведения тематических мероприятий.



«Пилигрим Порто» будет интересен детям постарше, которые уже знакомы с книгами о пиратах и морских приключениях. Приехать и побродить по средневековым улочкам можно и без повода. Это идеальное место для фотосессии и путешествий во времени. Одно дело посмотреть на подобные декорации в кино, но воочию впечатления будут совершенно иными.

Поездка в «Пилигрим Порто» — это отличный повод рассказать своему ребенку о том, кто такие были пираты и как снимают игровые фильмы.

До киногорода можно доехать на машине или на электричке. На личном транспорте — из Москвы по Ленинградскому шоссе. На 34-м километре — поворот налево в сторону Фирсановки. После железнодорожного переезда четыре километра до усадьбы Середниково.

Разумеется, это неполный список интересных развлечений Подмосковья, однако если запланировать поездки во все вышеперечисленные парки, то до конца лета должно хватить.

Главное — не забудьте взять с собой самых близких и любимых людей.