Отдых со вкусом адреналина. Где в Подмосковье можно покормить крокодилов?

В Коломенском городском округе находится, пожалуй, одна из самых необычных ферм и баз отдыха в регионе. Помимо коров, коз и прочих привычных для каждого животных, здесь можно встретить крокодилов и аллигаторов. А на кухне для вас приготовят улиток, объяснят, как их есть, в каком количестве и, главное — для чего. «Лето в Подмосковье» сегодня проводим в селе Парфентьево.

Необычная экодеревушка находится в Коломенском городском округе, в селе Парфентьево. Здесь есть на что посмотреть, кого покормить и что съесть. Местная достопримечательность — подмосковные улитки.

На этой ферме улиток выращивают в основном для еды. Так, французский деликатес получил подмосковную прописку. Причем во всех смыслах. Здесь представлены улитки разных видов, отличаются они по панцирю. Один вид водится где-то в Краснодарском крае, а другой завезли в Московскую область из Франции, и теперь она просто «Коломенская».

Для чего вообще есть улиток? Диетологи говорят, что они очень питательные: съел шесть штук — и сыт на полдня. Получаем ответы у местного эксперта.

«Вы представляете: мы с вами съедаем шесть улиток, ну или 12. И если мы съедаем таких маленьких ножек 12 штук, мы как будто съели полтора килограмма говядины», — отметил владелец экодеревни Сергей Балаев.

Источник фото: телеканал «360»

Так почему же тогда улиток не подают во всех столовых и ресторанах? Оказывается, их приготовление и даже выращивание до сих пор засекречено. Дело это зачастую семейное, а тайные рецепты передают из поколения в поколение.

Редкие знания достойно оплачиваются. Во Франции один килограмм такой икры стоит примерно 4,5 тысячи евро, или же около трехсот тысяч рублей. На мастер-классе в экодеревушке расскажут, как есть улиток, сколько и для чего.

А неподалеку от кухни едой можно стать уже самому. Именно в этом помещении и живут крокодилы. Двигаются эти скульптуры в основном лишь в двух случаях: когда охотятся они и когда охотятся на них. Кормить их следует крайне осторожно — и обязательно с помощью удочки.

Источник фото: телеканал «360»

Крокодилы — животные привередливые, и мясо для них должно быть сугубо диетическим. Это говяжье сердце, индейка или куриная грудка.

На сайте экодеревушки можно заранее познакомиться как с местными обитателями, так и с ценами на все услуги.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо таких необычных животных, как крокодилы, здесь есть уже привычные для всех козы и коровы, из их молока готовят сыр. Здесь подают то, что производят самостоятельно: улитки, сыр, местный чай на травах.

Экодеревушка — это веселый, разнообразный, а местами даже рискованный отдых. Увидите и, конечно же, попробуете много для себя нового.