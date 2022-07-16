Отдых на любой вкус. Где в Подмосковье покататься на лошадях и отправиться в багги-тур

Лето в Подмосковье может быть разным — развлечение на выходные сможет найти и любитель тихого отдыха, и экстремал. Корреспонденты «360» отправились изучать Звенигород — утопающий в зелени город усадеб и старинных церквей. Именно там можно получить заряд энергии на неделю, отправившись в багги-тур или прокатившись верхом. А не потеряться вдали от цивилизации и моментально поделиться красивыми снимками поможет интернет МТС.

Источник фото: телеканал «360»

Багги-тур в шале-отеле «Таежные дачи»

Багги — это открытый одноместный автомобиль. Несмотря на размер, его мощность достигает двухсот лошадиных сил. Перед поездкой главное — переодеться, ведь в пути придется укрощать бездорожье, грязь и лужи.

Инструктор утверждает: управлять багги не только просто, но и комфортно. Средняя скорость — 70-80 километров в час, а максимальная — 95. Тем не менее этого хватит, чтобы получить заряд адреналина. Маршруты предлагают на любой вкус: поездки по пересеченной местности, воде или полю.

Само место находится недалеко от леса, где связь может пропадать. Но Одинцовский округ, где как раз и катались, попал в число тех, где МТС построил больше всего базовых станций. Так что и дозвониться инструктору не составит труда, и скорость мобильного интернета порадует.

Конный клуб «Прибой!»

Пообщаться с животными и прокатиться верхом смогут в Звенигороде даже новички. Лошади здесь спокойные, ласковые и общительные. А правильной технике гостей научит опытный инструктор, который сопроводит начинающих в поездке.

Главное после верховой поездки — погладить лошадь по носу и загадать желание. Говорят, оно обязательно сбудется.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковное ранчо находится на территории музея-заповедника Пушкина — на пересечении Можайского шоссе и Малого транспортного кольца, в пяти минутах от станции Захарово.

Всю поездку наши корреспонденты оставались на связи: делились селфи с друзьями, сверялись с маршрутом на онлайн-карте и звонили. Интернет МТС летает даже во время верховой езды и багги-тура.