Очутиться на техасском ранчо или стать героем вестерна. Где в Подмосковье можно почувствовать себя ковбоем?

Для того чтобы попасть на Дикий Запад, не надо лететь за океан. Достаточно уехать за 100 километров от Москвы — в Можайский городской округ, где находится один из загородных клубов Подмосковья. Именно здесь можно окунуться в атмосферу Америки XIX века.

Создатели ранчо «Аванпост» предлагают полностью погрузиться в атмосферу Дикого Запада, с его непростыми нравами и суровыми законами. Это то, что нужно мужчине, чтобы отвлечься от ежедневной городской суеты и поиграть в ковбоев, как в детстве с друзьями во дворе. Всем здесь заправляет Илья, он же ковбой Боб. Он выдает амуницию: шляпу, боло, кобуру, жилетку с бахромой и настоящие ковбойские сапоги. Конечно, любому ковбою в первую очередь необходима лошадь.

После катания на лошадях можно заглянуть в настоящий салун. Обстановка здесь очень аутентичная. По вечерам танцуют девушки из кабаре. А мужчины расслабляются по-ковбойски. Здесь можно сбежать от всего и от всех и побыть наедине с собой и с природой. Здесь можно абсолютно свободно и, самое главное, уединенно пообщаться с животными. Эти безмолвные прекрасные существа вас обязательно поймут, выслушают и пожалеют.

Источник фото: Максим Беспалов

Переночевать можно в отеле «Флагман», который расположился в 20 минутах езды. Номера выдержаны в морском стиле. На стене — роза ветров, а на балконе — потрясающий вид на парк с фонтаном. Самый бюджетный номер стоит три тысячи рублей за ночь. Изюминка, которой может похвастаться отель «Флагман», — это спа-зона с хаммамом.

После спа-процедур можно поужинать в чудесном ресторане. Здесь вам предложат блюда балканской и сербской кухни. Например, блюдо, которое подается на сабле.