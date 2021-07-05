Названы лучшие места для катания на скейтборде и роликах в Подмосковье

В Московской области работают 54 площадки, где можно покататься на роликах или скейте. Лучшие из них находятся в Реутове, Клину, Балашихе, Одинцове, Домодедове, Ивантеевке, Звенигороде, Истре, Лосино-Петровском и Наро-Фоминске. Об этом сообщили на туристическом сайте Подмосковья.

Скейт-парк в Балашихе называется «Пехорка». Он занимает 750 «квадратов». Его разработали по международным стандартам планирования общественных пространств. В «Пехорке» еще есть роллердром, веревочный городок, батут, прокат прогулочных багги, велосипедов, самокатов и сигвеев.

Парк экстремальных развлечений для роллеров, скейтеров и велосипедистов появился в Реутове в 2019 году. В нем есть специальная зона с фигурами, которые имитируют уличные препятствия. Спортсмены здесь могут отточить амплитудные трюки и вращения в воздухе.

В Одинцовском парке культуры и отдыха есть сборная спортивная трасса для экстремального катания на велосипедах, роликах и самокатах. Это 40-метровое кольцо, которое состоит из нескольких зон со впадинами, буграми и контруклонами. Здесь можно тренировать координацию внимание, общие навыки катания и умение плавно входить в повороты.

По данным туристического сайта Подмосковья, до 2024 года в регионе планируют оборудовать еще 14 скейт-парков в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».