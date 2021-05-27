«Назад в СССР» и еще дальше. Самые необычные и вкусные музеи Подмосковья

На территории Московской области работает около 100 музеев, и найти развлечение на любой вкус несложно. Но, помимо привычных художественных, исторических или краеведческих, есть среди них и совершенно уникальные места. «360» составил для вас топ самых необычных подмосковных музеев.

«Назад в СССР»

Музей советского детства в Звенигороде будет интересен не только ностальгирующим по прошлому взрослым, но и подрастающему поколению. Ведь где же еще они смогут узнать, во что играли их мамы и папы, попробовать знаменитый молочный коктейль или газировку за три копейки и посмотреть диафильмы на стареньком проекторе?

Работает музей ежедневно, с 10:00 до 22:00. Взрослый билет стоит 400 рублей, детский — 250.

Музей русского десерта

Там же, в Звенигороде, есть уникальное место — Музей русского десерта, посвященный традициям крестьянского и купеческого чаепитий. Во время экскурсии гостям предложат отведать мятный чай, паренки из корнеплодов и пряники. Желающие могут посетить мастер-класс по приготовлению блюд русского застолья: гурьевской каши, караваев, пирогов, кулебяк и так далее. И, конечно, прослушать лекцию о чайных традициях царской России и СССР.

Продолжительность экскурсии — 35 минут.

Музей «Калачная»

В 2013 году в Коломне открылся еще один необычный музей, рассказывающий о быте уникальных мастеров-калачников и истории легендарного хлебного изделия. Посетители смогут увидеть все этапы его создания и, конечно же, попробовать и приобрести свежевыпеченные калачи.

Пшеничные калачи были популярны на Руси еще до появления «Домостроя». Но судьба этого хлебного изделия оказалась печальной. Товар считался продуктом высокого качества, но с распространением других изделий из пшеничной муки потерял свою уникальность. А выпечкой занялись булочники, а не только узкие специалисты мастера-калачники. В СССР любимые многим хлебные «замки с ручкой» массово выпускали до 1960 года.

Музей трамваев

Есть в Коломне еще одно интересное место — музей трамваев, включающий около 200 миниатюрных моделей этого вида транспорта. Причем как отечественные, так и иностранные образцы — американские, английские и немецкие. Осмотрев экспозицию, можно узнать историю развития электротранспорта — от конки до новейших транспортных средств.

В далеком 1891 году в Коломне, на местном заводе, с конвейера сошел первый отечественный трамвайный вагон. И до сих пор город является единственным в Подмосковье, где стабильно работает такое предприятие.