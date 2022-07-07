Музыкальный фестиваль совместит культуру и шопинг в аутлете «Архангельское»

Музыкальные выходные ждут гостей аутлета «Архангельское» весь июль. На протяжении трех уикендов будут выступать артисты разных направлений: от оперы до электроники.

Участниками станут музыканты из разных стран. Гостей ждет арфа от Юлии Павловой, опера в исполнении Олеси Демаковой под аккомпанемент Эллы Михайловой, выступления рок-музыкантов, мексиканской группы Sabor Caribe и другие сюрпризы. Выступать артисты будут на центральной площади аутлета каждые выходные с 13:00 до 17:00 до 24 июля, а вход будет бесплатным для всех. Фестиваль станет отличной возможностью совместить культуру и шопинг.

Ознакомиться с расписанием фестиваля можно на сайте.