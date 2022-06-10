Московский областной театр создал первый уличный спектакль

В завершение текущего театрального сезона в Московском областном театре решили стереть привычные для зрителя границы. Там подготовили спектакль на открытом пространстве, который отлично подходит к летней погоде. Конечно, и она может меняться, и это сразу же будет отражаться на сюжете — актеры собираются реагировать на все изменения, которые происходят вокруг них.

Спектакль играется на деревянном настиле, в природных или городских условиях. Режиссер Николай Дручек говорит, что артистам буквально удалось сломать четвертую стену и покинуть привычный для зрителей театральный зал. Спектакль «Саня, Ваня, с ними…» автобиографический, он рассказывает историю жизни известного драматурга Владимира Гуркина, написавшего пьесу для фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

«В определенный момент художественный руководитель Михаил Чумаченко нам предложил: ребят, а смотрите, куда надо выйти. И нам идея очень понравилась, и мы над ней начали работать», — рассказал режиссер Николай Дручек.

По его словам, детали и антураж спектакля будут меняться каждый раз, в зависимости от условий, в которых его будут играть.

«Звуки из-за ворот у нас будут, даже современная музыка. Надо к ней как-то отнестись, услышать. Пьеса написана, в принципе, за четвертой стеной, а мы ее, в общем-то, пытаемся сломать, где-то даже добавляя какие-то фразы, вступать во взаимоотношения с залом», — говорит режиссер.

Актеры не скрывают, что им не так-то просто дается работа на открытом пространстве. Все-таки они очень привыкли быть в зале, а теперь перед ними бывает иногда и крыша, и ступеньки домов. Однако они говорят, что в таком случае вживаться в роль становится еще интереснее.

Как поделился Николай Дручек, внутри сюжета лежит классическая история любовного треугольника, когда женщине в послевоенное время нужно делать выбор — постоянно ждать бывшего возлюбленного или пытаться устроить собственную жизнь. Судьба в итоге преподносит ей множество сюрпризов, за которыми зрителям очень интересно наблюдать.

Сейчас до премьеры спектакля остаются считаные дни. Актеры уверены, что новый формат придется зрителям по душе, а сюжет зацепит каждого, вне зависимости от возраста.