Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы отпразднуют в музее Чехова в Мелихове 20 августа

В августе отмечают сразу три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Отпраздновать сразу три праздника приглашают в музей-заповедник Чехова в Мелихово 20 августа.

Организаторы подготовили для гостей масштабную программу. В этот день пройдут молебен и освящение яблок, будет работать выставка урожая, пройдут инсценировки рассказов Чехова в исполнении актеров Мелиховского театра «Чеховская студия». Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению украшений, вышивке и другим ремеслам, купить изделия ручной работы на ярмарке и поиграть в настольные игры.

На территории будет работать фотозона, а развлекать зрителей будет музыкальная фольклорная танцевально-развлекательная программа. Праздник начнется в 13:00, а купить билеты можно на сайте музея или в кассе.

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