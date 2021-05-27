Масонское Подмосковье. Где жили и работали вольные каменщики

Старинные усадьбы в разных частях Московской области могут быть не просто историческими памятниками. Согласно легендам, некоторые из них имеют прямое отношение к тайному ордену масонов. Поклонники конспирологии находят тайные знаки во многих загородных домах бывших аристократов. Где в Подмосковье можно прогуляться по местам, связанным с тайным обществом — в материале «360».

Усадьба Глинки

Одним из первых вольных каменщиков в России стал сподвижник Петра I Яков Брюс. Он родился в Москве в семье обрусевших шотландцев. С царем он был знаком с детства, потому что состоял в его потешных войсках. Он интересовался точными науками и астрономией, чем заработал себе среди жителей столицы звание чернокнижника. Его усадьба расположена недалеко от впадения реки Воря в Клязьму на территории городского округа Лосино-Петровский.

За 200 с лишним лет, которые усадьба существует, она неплохо сохранилась. Видно, что архитектор, который работал над ее строительством, прибыл из-за границы. Здания на территории усадьбы расположены симметрично друг к другу, так же как это сделано в Петергофе.

Источник фото: mosreg.ru

Особого внимания заслуживает парковый павильон. Он распадается на три помещения: средний зал с нишами по углам, которые ориентированы по сторонам света и двумя комнатами с обеих сторон. Считается, что основное центральное помещение — зал заседаний масонской ложи. В фигурных дорожках парка на территории усадьбы также усматривались сложные фигуры, якобы напоминающие масонские знаки.

Добраться до усадьбы Глинки можно на машине. Для этого нужно проехать по Горьковскому шоссе до поворота на Монино. Проехать через поселок Лосино-Петровский. На выезде, у высокой церкви, следует повернуть на светофоре в сторону указателя «Санаторий Монино».

Если предпочтительней общественный транспорт, то прямая дорога на Ярославский вокзал. Оттуда на электричке до Монино, а оттуда на автобусе номер 32 до остановки «Санаторий Монино».

Усадьба Вяземы

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Одним из самых загадочных и мистических мест Подмосковья можно назвать усадьбу Вяземы, которая с XVII века принадлежала князьям Голицыным. Считается, что братья Борис и Дмитрий Голицыны были первыми масонами в этой семье. В тайное общество они попали во время учебы в университете Страсбурга. Тогда это был центр масонского движения в Европе. В сохранившемся до наших дней здании усадьбы есть даже целый зал, посвященный вольным каменщикам.

На его полу мозаикой выложен символ тайного общества, на изразцах печей во дворце изображены ветви акации и разрезанные яблоки в капустных листьях — все это символы масонов. На стенах зала портреты всех известных членов российской ложи: князей Долгорукого и Голицына, графа Строганова и других.

По легенде, именно принадлежность усадьбы масонам сберегла ее во время Отечественной войны 1812 года. Большинство из руководства французской армии состояли в обществе вольных каменщиков и поэтому не тронули здание, принадлежащее их собрату. А вот православной церкви на территории усадьбы не так повезло. Войска Наполеона устроили на территории церкви квартиру.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Некоторые историки считают, что французы не тронули усадьбу, так как командиры лично знали князей Голицыных. Во время своей жизни во Франции они даже принимали участие в революции. А Дмитрий Голицын был участником штурма Бастилии.

Усадьба Вяземы находится на территории Государственного историко-литературного музея А. С. Пушкина в городском округе Одинцово. Добраться до него можно на электричке с Белорусского вокзала до станции Голицыно, а потом автобусом № 38 до остановки «Институт». На машине нужно съехать на Можайское шоссе и доехать до 44 километра.

Усадьба Быково-Марьино

Настоящим подтверждением, что масоны были именно каменщиками, является усадьба Быково-Марьино в Раменском муниципальном районе. По легенде, уникальный облик усадьбы появился после того, как императрица Екатерина II приехала в гости к своему фавориту генерал-поручику и действительному тайному советнику Михаилу Измайлову, которому и принадлежала усадьба.

Царице не понравилось скромное жилье, и она пристыдила хозяина. Михаил Измайлов тогда занимался строительством новых зданий на территории Кремля, а себе не смог построить нормальное загородное поместье.

Уязвленный чиновник пригласил себе известного масона Василия Баженова, которому поручил перестроить имение по первому классу. Под руководством архитектора появился парк с прудами и искусственный холм, на котором возведен основной дом усадьбы. В середине XIX века новые владельцы усадьбы Воронцовы-Дашковы перестроили и главный дом в стиле английских замков.

Источник фото: mosreg.ru

Настоящей жемчужиной усадьбы стала церковь Владимирской иконы Божией Матери. Псевдоготический храм возвели в честь супруги Михаила Измайлова Марии. Здание сильно выбивается из этих мест своим европейским видом. Полюбоваться на здание приезжали все известные люди. Сегодня этот храм могут посетить все желающие. Кроме церкви от архитектора Баженова осталась еще беседка, которая стоит на небольшом острове в центре пруда.

Доехать до усадьбы Быково можно на машине по Рязанскому шоссе до города Жуковский, за стелой с названием города повернуть направо, на следующем повороте еще раз направо и далее до церкви. На общественном транспорте: от метро «Котельники» автобусом № 424 до остановки «Храм», либо электричкой от Казанского вокзала до станции «Отдых», оттуда — автобусом № 23 или № 39.

Усадьба Гребнево

Первые упоминания об усадьбе Гребнево датируются еще концом XVI века. Тогда в писцовых книгах было указано, что село принадлежало опричнику Богдану Бельскому, приближенному царя Ивана Грозного. Усадьба сменила бесчисленное множество хозяев: ей владели Воронцовы, Трубецкие, Голицыны.

Когда-то усадьба принадлежала одному из влиятельнейших представителей русского масонства, писателю и переводчику Николаю Никитичу Трубецкому. Он известен как основатель тайной сиентифической ложи «Гармония», князь также руководил московской ложей «Озирис».

Николай Никитич в свое время имел влияние и статус в обществе, водил дружбу с известным журналистом Николаем Новиковым, был в родстве с поэтом Херасковым. Однако за вольнодумство Трубецкой впал в немилость и доживал свой век стесненным в средствах.

Источник фото: mosreg.ru

Как и бывший хозяин, когда-то богатая усадьба Гребнево со временем пришла в запустение. В здании располагались и туберкулезный санаторий, и корпуса Щелковского техникума электровакуумных приборов. Несколько раз усадьбу пытались отреставрировать, но безрезультатно, а в начале 90-х господский дом полностью сгорел. Сегодня в заросшем усадебном парке высятся только обгоревшие кирпичные стены, да две церквушки прячутся между деревьев.

Чтобы добраться до усадьбы на машине, нужно проехать по Щелковскому шоссе до Фрязино и сразу за мостом через реку Любасеевку свернуть направо к Гребневской церкви. Несложно доехать и своим ходом: на электричке Ярославского направления до станции Воронок, а оттуда на 23-м автобусе.

Усадьба Савинское

Еще одна практически утерянная усадьба – Савинское. Когда-то по инициативе князя Ивана Лопухина здесь был разбит английский парк. Как крупная фигура масонского общества, Лопухин отдал дань великим просветителям: аккуратные дорожки парка украшали фигуры Франсуа Фенелона и Жан-Жака Руссо. С ними соседствовали бюсты Сократа, Платона и Конфуция.

Источник фото: mosreg.ru

После революции усадьбу разграбили, а дорогой мрамор памятников отдали под фундаменты крестьянских изб. Дорожки же, по которым гуляли вышеупомянутый журналист Новиков и поэт, наставник Пушкина Василий Жуковский, давно поросли травой.

Приехать сюда все же стоит хотя бы для того, чтобы погулять между дубами и липами, полюбоваться живописным прудом и почувствовать магию здешних мест, окутанных тайной минувшего.

Усадьба находится в Щелковском направлении, на машине можно доехать по шоссе до деревни Райки, а затем повернуть направо в лес, дальше подскажут указатели. Чтобы добраться своим ходом, нужно сесть на автобус №321 от Щелковского вокзала и выйти в Пашуково. Дальше около полутора километров пешком.