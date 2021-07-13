Лето для любителей военной техники. Топ музеев и фестивалей в Подмосковье, которые стоит посетить

«Лето в Подмосковье» в самом разгаре. Каждый может найти развлечения на свой вкус и провести насыщенные выходные с семьей. Любителей военной техники в регионе ждут разнообразные музеи и масштабные фестивали. «360» рассказал про пять мест, которые точно стоит посетить.

Фестиваль МАКС

С 20 по 25 июля в Жуковском пройдет Международный салон МАКС-2021. В нем примут участие более 40 стран — они покажут свои последние разработки в авиационной отрасли. Фестиваль проведут с соблюдением всех мер эпидемической безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Каждый день фестиваля порадует гостей интересными новинками. На открытии посетители смогут увидеть новый военный самолет, а 23 июля — посетить презентацию нового фильма Рената Давлетьярова «Летчик». Картина расскажет о подвиге советских пилотов в годы Великой Отечественной войны.

Вход на фестиваль платный. Билет на одно посещение стоит от 800 до одной тысячи рублей для взрослых и 500 рублей для льготников. Дети до 14 лет проходят бесплатно. Чтобы пройти на фестиваль, нужен QR-код.

Парк «Патриот»

Военно-патриотический парк культуры и отдыха порадует своих гостей разнообразными развлечениями. Там можно посетить «Партизанскую деревню», попасть в зону реконструкций исторических событий, поучаствовать в соревнованиях. Например, 3 июля там прошел первый фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью.

В музейном комплексе, который находится на территории «Патриота», выставлено более 268 образцов советской и российской техники — авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной. Там можно найти технику, которой пользовались за несколько последних десятилетий. А в техническом центре парка гостям расскажут все про бронетанковую технику.

Кроме того, там расположен огромный учебно-тренировочный и спортивно-развлекательный комплекс, где можно активно отдохнуть всей семьей. Там постоянно проводят соревнования по страйкболу, лазертагу и файертагу и другие спортивные мероприятия, в которых можно принять участие.

Вход в парк платный: для взрослых комплексный билет обойдется в 550 рублей, а для детей от семи до 17 лет — 250 рублей. При этом посетителей не пустят без QR-кода из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Музей отечественной военной истории в Падикове

В деревне Падиково в городском округе Истра находится Музей отечественной военной истории. Он построен на том самом месте, где в 1941 году советские солдаты смогли остановить наступление немецких войск на Москву. Сейчас там расположены сотни экспонатов — от бронетехники до велосипедов, — которые использовали в XIX–XX веках.

В отдельном зале собраны экспонаты военного времени — оружие, форма, награды, газеты времен Великой Отечественной и даже личные вещи солдат. Многие из них уникальны. Там же можно узнать обо всех этапах войнах, а также о вкладе, который внесли в Победу женщины.

Интересно там будет и посетителям, которые хотят узнать побольше о военной истории России за последние 200 лет.

Государственный военно-технический музей в Черноголовке

Музей находится на территории наукограда Черноголовка. Там посетители смогут увидеть технику из разных стран: СССР, США, Японии, Германии, Франции и других. Экспонаты охватывают более чем вековой период — от конца XIX века до сегодняшних дней.

На выставке представлены гужевой транспорт, автомобили, мототехника, а также единственная в мире коллекция пожарной техники и оборудования. Там же можно посмотреть на поисково-спасательные машины для эвакуации космонавтов и другие вездеходы, которые разработал советский конструктор Виталий Грачев.

Однако особое внимание экспозиция уделяет истории Великой Отечественной войны — в музее представлены автомобили и бронетехника тех времен из самых разных стран.

Источник фото: сайт государственного военно-технического музея в Черноголовке

Кроме того, музей проводит сезонные выставки. 17 июля там состоится авто-флеш-драйв — выставка на открытой площадке «Мотолегенда Harley-Davidson», гости которой узнают много интересных фактов о знаменитых мотоциклах.

Вход на территорию музея платный. Для взрослых билет стоит от 300 рублей, для детей, пенсионеров и студентов — 150 рублей. Перед посещением лучше уточнить требования музея к посетителям, которые могли ввести из-за пандемии.