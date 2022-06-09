Квест-музей Эйнштейна и лазернет в Ногинске будут работать все лето

В Ногинске на базе двух площадок — квест-музея Эйнштейна и лазернета — реализовали благотворительный проект. Этим летом квест-музей сможет посетить любой желающий.

Источник фото: телеканал «360»

Ногинский Союз по продвижению интерактивных технологий в сфере образования стал победителем президентского гранта. Его сумма составила 1,4 миллиона рублей, на эти средства создали научно-технический марафон для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Этот проект мы осуществляем на базе двух музеев. Квест-музей Эйнштейна, в котором освещаются законы физики, математики, естествознания, явления природы, психологии, музыкальные направления, а также лазернет, в котором освещаются программы информатики, физики твердого тела, лазерной технологии и астрономии», — рассказала президент Союза по продвижению интерактивных технологий в сфере образования Галина Тимонина.

Источник фото: телеканал «360»

Жителю Ногинска Макару десять лет, и он посещает марафон с начала его открытия. Здесь мальчик впервые смог не только ознакомиться с наукой химии, но и провести опыты. В мае юный исследователь обучался робототехнике. Теперь Макар не только собирает умные машины, но и программирует их.

«Робот может распознавать цвета, ездить, еще он может распознавать дальность. Он может распознавать, когда он едет, если он доехал до края стола, допустим. Он с него не упадет, он остановится просто», — рассказал мальчик.

Физика, химия, программирование, конструирование и робототехника — с февраля этого года в квест-музее проводятся различные модули марафона, где каждый месяц посвящен определенной науке. По словам соавтора и методиста Алексея Жукова, марафон пользуется большой популярностью у юных жителей Ногинска.

Источник фото: телеканал «360»

«За весь период работы нашего марафона к нам на регулярной основе в еженедельном формате приходили более 70 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Мы разделяли их на две возрастные группы, и мероприятия, конкурсы, мастер-классы и интенсивы, которые мы предлагали ребятам, были адаптированы для младшей и старшей возрастных групп», — поделился Алексей Жуков.

Для участников проекта июнь станет ответственным месяцем. Это завершающий период марафона и начало проведения итоговой Олимпиады. самые активные и внимательные будут награждены подарками и грамотами.

Квест-музей Эйнштейна и лазернет для всех желающих будет работать все лето.