Культурный июнь в «Архангельском»: звезды выступят на летней сцене музея-усадьбы

Музей-усадьба «Архангельское» 5 июня откроет летнюю сцену. В этот день для публики выступит знаменитая акапельная группа Jukebox trio. Музыкальные традиции JAZZ в Архангельском продолжат в течение всего лета.

Концерт Jukebox trio начнется в грядущую субботу в 20:00. Мужское трио исполнит хиты поп- и рок-музыки в собственном прочтении, сочетая техники а капелла и битбокс и без использования каких-либо музыкальных инструментов.

Программа летней сцены музея-усадьбы на июнь обширна. Через выходные — 12 июня — на нее поднимутся солисты Большого театра и Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Аккомпанировать им будет Государственный Кремлевский оркестр при участии фонда «Опера» Веры Кононовой.

Джазовый вокалист и пианист Сергей Манукян 13 июня привезет в Архангельское культовые хиты The Beatles, которые исполнит вместе со своим ансамблем.

Певица Мариам Мерабова поднимется на летнюю сцену музея-усадьбы 19 июня, а 3 июля на ней выступит ВИА «Татьяна». Семь девушек в коллекционных платьях середины прошлого века представят репертуар, который охватывает промежуток от 1930-х до 1960-х годов.

Начало всех выступлений запланировано на 20:00.

Архитектурно-парковый ансамбль музея-усадьбы «Архангельское» сохранился почти в первозданном виде. Он известен еще со времен царя Ивана Грозного.