Крупнейший конный фестиваль в России пройдет в Ногинском округе с 29 по 31 июля

Фестиваль «Иваново поле» проведут в селе Ивановском Ногинского городского округа.

Организаторы фестиваля обещают посетителям погружение в конный мир всех времен и народов. На празднике произойдет смешение современных технологий, искусства и аутентичных ремесел.

Гости смогут посетить необычные мастер-классы и пообщаться с самыми разными лошадьми. Именно эти животные во все времена были символом преданности, силы, грации, ума, трудолюбия и отваги. Общение с этими уникальными животными необходимо каждому человеку, уверены организаторы праздника.

Посетители фестиваля смогут наблюдать шоу от мастеров джигитовки Кремлевской школы верховой езды.

«Самое сложное при таком количестве лошадей и разной работы у пар и одиночек — это соединить все в одну большую картинку, синхронную, которая должна гармонично смотреться. Чтобы из одного движения выплывало другое и чтобы ребята могли не выбиваться и подстраиваться друг под друга», — рассказал об особенностях подготовки заместитель тренера Кремлевской школы верховой езды Юрий Добатолов.

Артистка конного театра Аида Гаджимирзаева рассказала о том, как готовился к шоу ее коллектив.

«На подготовку такого номера уходит от трех лет. Это минимум. Каждая лошадь сперва берется отдельно, обучается. Потом их начинаем объединять вместе. Момент привыкания друг к другу. У нас мальчики, и в начале возникали конфликты между лошадьми. К этому лошади должны привыкнуть», — отметила Аида Гаджимирзаева.

Режиссер фестиваля «Иваново поле» Мария Романова сообщила о том, что для гостей фестиваля подготовили более 50 конных программ.

«Соревнования, показательные номера. Театрализованные шоу. Привезем для вас конный театр из Северной Осетии. Театр Нарты. Покажем большую программу по вестерн-дисциплинам», — сказала режиссер.

«Это стечение разных целевых аудиторий. Это и спортивная аудитория, конная. Это и зрители фестиваля, которых уже насчитывается порядка 45 тысяч. За эти три года проведения мы стали огромными, мы стали очень знаменитыми», — поделилась успехами проекта член оргкомитета фестиваля «Иваново поле» Инесса Тарасова.

За несколько лет существования праздник стал одним из крупнейших событий конного мира, и сбавлять скорость развития организаторы не планируют, тем более что год от года фестиваль привлекает все больше и больше зрителей.

Добраться до места проведения фестиваля можно на бесплатных автобусах от станций Пушкино, Щелково и Ногинск.