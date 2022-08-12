Копию самолета «Илья Муромец» показали на выставке в Красногорске

Выставка, посвященная авиации Первой мировой войны, открылась в музее техники Вадима Задорожного в Красногорске. Экспозиция представила вооружение, амуницию, униформу и другие предметы времен 1914–1918 годов. Среди них — копия легендарного самолета «Илья Муромец».

Выставка «Хроники воздушных кораблей. Авиация Первой мировой» открылась для посещения 12 августа. Ее приурочили к 110-летию Военно-воздушного флота. Экспонаты расскажут о пути военнослужащих в авиацию. Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил, что самолет «Илья Муромец» — это чудо техники тех времен. Считается, что за все годы войны такую машину сбили лишь однажды.

«Чем больше будет таких музеев, тем лучше для сохранения исторической памяти. И то, что сегодня здесь открывается экспозиция, посвященная воздухоплаванию и рождению военно-воздушных сил в нашей стране, замечательно вдвойне», — отметил он.

Макет самолета создали по старой технологии, которую разработал авиаконструктор Игорь Сикорский. На воздушном судне четыре двигателя, а размах его крыльев достигает 34,5 метра. Во времена Первой мировой войны он входил в состав Императорского военно-воздушного флота и установил несколько мировых рекордов по грузоподъемности и дальности полета.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин поздравил музей с открытием композиции и отметил колоссальный труд, который вложили в нее его сотрудники.

«Здесь вы не просто прикасаетесь к истории, вы начинает жить в ней. Музей Задорожного несет огромнейшую миссию — сохраняет для наших детей и внуков историческую правду, достоверность», — подчеркнул он.

Каждые полчаса на выставке будут проходить бесплатные экскурсии. Посетители смогут узнать много нового о боевых действиях и подвигах русских солдат.

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