Концерты под открытым небом пройдут на фестивале «Джазовые сезоны» в Подмосковье в августе

VIII Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 20 и 21 августа. На нем выступят знаменитые музыканты. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

На фестивале выступит Денис Мацуев, Therr Maitz представит специальную программу, а хедлайнерами станут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. На сцену выйдут знаменитые коллективы «Симфоджаз братьев Ивановых», Valeriy Stepanov Acoustic Quartet и многие другие. Специальными гостями станут музыканты из Турции — Eylül Ergül Quintet. Праздник начнется в 15:00, а от станции метро «Домодедовская» гостей отвезут бесплатные автобусы.

Художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман рассказал, что организаторы всегда стараются удивить гостей новыми именами и пригласить звезд.

«Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, аллеи деревьев, старинная усадьба создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай», — поделился он.

Фестиваль вошел в топ-10 лучших джазовых событий России. В этом году его посвятили столетию жанра в стране. Гости не только услышат живую музыку, но и поучаствуют в мастер-классах.

«Всех гостей фестиваля ждет 14 часов джазовой музыки, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные активности, маркет и многое другое», — рассказала Ирина Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объяснил, как узнать обо всех интересных событиях Подмосковья онлайн.