В Московскую область могут приезжать туристы с самыми разными интересами и запросами — в регионе стараются достичь высокого стандарта каждого из видов отдыха. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik. Глава ответил на вопрос ведущего о том, что за люди приезжают отдыхать в Подмосковье.

«Кто-то сочиняет стихи и мечтает, а кто-то бежит каждое утро пять километров или катается на велосипеде. Это все то, что соответствует твоему желанию. Что хочешь, то и делай. Важно, чтобы это было комфортно, и мы в этом заинтересованы. Это одно из мерил качества жизни», — отметил губернатор Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье приезжают 16 миллионов туристов в год, огромный поток отдыхающих идет из Москвы — жители активного мегаполиса иногда хотят «погрузиться в природу». Туристам не чужды и сплавы, и походы. Андрей Воробьев подчеркнул, что отдых дикарем может обернуться «непредсказуемыми ситуациями», в том числе пожарами. Другое дело, когда он хорошо организован: есть места для палаток, выделенная территория для барбекю.

Губернатор Московской области констатировал, что власти региона каждый год стараются «делать нового уровня стандарт, который отвечает запросу жителей».