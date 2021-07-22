Картинг, веревочный парк и скалодром в одном флаконе. Тестируем экстрим-парк в Раменском

«Лето в Подмосковье» продолжается. В этот раз корреспонденты «360» отправились тестировать экстрим-парк «Нахимов» в Раменском округе.

Полоса препятствий зависла над землей на высоте семи метров, причем преодолевать их нужно без страховки. Не то, чтобы ее нет совсем — туристов защищает сетка, вот только падать в нее совсем не хочется.

В любом случае волноваться не стоит. Проходить полосу препятствий в одиночку не придется — ситуацию контролирует опытный инструктор. Всего на выбор несколько этапов, а сложный при желании можно пропустить.

Также в экстрим-парке есть скалодром — идеальная альтернатива для тех, кто к настоящим горам еще не готов и пока оттачивает мастерство. Выглядит заманчиво — и, главное, довольно просто.

Чтобы не расставаться с цивилизацией, ребята решили сразу поделиться видео активного отдыха в Stories — все грузится быстро благодаря интернету от МТС.

Следующая точка маршрута — картинг.

«Я не из пугливых, да и у меня права имеются, так что сейчас посмотрим, кто кого! Давненько я хотела приручить гоночный карт. Так что наблюдай, Саша, и снимать не забывай», — говорит перед стартом корреспондент «360» Людмила Александрова.

Пока Людмила отрывалась на картинге, корреспондент «360» Александр решил поработать и провести прямой эфир в Instagram. Он отметил, что его посмотрела почти тысяча человек — интернет от МТС оправдал все ожидания.

Кстати, после курса вождения на картинге начинающий спортсмен может получить лицензию пилота и участвовать уже в настоящих гонках. Правда, для этого придется сдать экзамены. А потренироваться всегда можно здесь — в экстрим-парке «Нахимов».