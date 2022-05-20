Как стать телеведущим и научиться рисовать? Ответят на «Ночи музеев» в Реутове

Большую творческую программу подготовили в Реутове для акции «Ночь музеев». Это выставки, мастер-классы, турнир по настольному хоккею и многое другое.

Источник фото: Алексей Оводов

Этот городской округ, как и все остальные в Подмосковье, уже 21 мая поддержит всероссийскую акцию «Ночь музеев».

Для гостей проведут экскурсии по краеведческому музею «История Реутова — от хутора до наукограда». В Музейно-выставочном центре будет работать выставка художницы Иулианы Стародуб «Отголоски пламени».

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по вязанию крючком и авторской технике акварельной графики чернилами.

Источник фото: Алексей Оводов

«Лицо» реутовского телевидения, продюсер Молодежного канала Владислав Момат расскажет школьникам, как стать телеведущим.

Состоится турнир по настольному хоккею Reutov Rockets. Жителей и гостей Реутова ждут музыкальные выступления с ритмами вальса, танго и буги-вуги.

Программа

14:00 — 14:45 — мастер-класс «Вязание крючком»;

15:00 — 16:00 — мастер-класс «Как стать телеведущим»;

16:00 — 17:30 — турнир по настольному хоккею Reutov Rockets;

16:00 — 16:30 — открытие выставки художницы Иулианы Стародуб «Отголоски пламени», и там же гости увидят интерьерные скульптуры, дополняющие тематику картин;

Источник фото: Алексей Оводов

16:30 — перфоманс «Создание новой картины пламенем»:на глазах зрителей художник создаст картину;

17:00 — 17:45 — мастер-класс «Рисовать может каждый», проведет художник Вероника Машкова;

17:30 — 20:00 — экскурсии по музею: «Легенды Реутова», «Купеческая гостиная», «Реутов фабричный», «Реутов в годы Великой Отечественной войны», «Реутов — наукоград России»;

18:00 — 19:45 — концертная программа Веры Русиной и Анны Босовой «В душе я танцую»;

Источник фото: Алексей Оводов

20:00 — 20:15 — викторина о Реутове;

20:15 — 20:45 — фильм о достопримечательностях Реутова.