Квесты и ожившие картины. Как пройдет «Ночь музеев» в Подмосковье

Десятки интерактивных программ проведут в рамках «Ночи музеев» в Подмосковье. Это театрализованные экскурсии, концерты, квесты. Игры на верандах, джаз, выставки — все состоится 21 мая.

Как сообщила министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, тема акции — «Мода на традиции». А сегодня, 18 мая, празднуют Международный день музеев.

«В Московской области работает более 100 музеев. Они хранят историю многих поколений, позволяют через наше наследие оценивать настоящее и прогнозировать будущее», — сказала Харламова.

Она пожелала сотрудникам музеем здоровья, благополучия, успехов и новых достижений.

Благодарю музейных работников за высокий профессионализм, талант, всегда творческий подход Елена Харламова.

Участники акции «Ночь музеев» подготовили в Подмосковье игровые программы, музыкальные вечера, мастер-классы и многое другое.

Например, музей-заповедник «Зарайский кремль» пригласил на представление кукольного театра «Маэстро», в творческую мастерскую «Текстильные украшения», на квест «Музейный бестиарий: от бизона до дракона» и не только.

Историко-художественный музей в Серпухове покажет проект «Ожившие картины». Посетители встретятся с героями полотен.

В музее «Новый Иерусалим» в Истре проходят выставки, среди которых, например, «Азбука шедевра». В рамках акции пройдут программы «Загадки Шерлока Холмса», «Загадки Подмосковья» и концерт «Чайковский — музыка и жизнь».

И это лишь несколько примеров. Подробности о программах можно уточнить на сайтах и по контактным номерам музеев Подмосковья.