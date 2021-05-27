Вдохновение природой. Как подмосковные леса и усадьбы оказались на картинах русских художников

В жаркое время года лучше всего проводить время на природе. Но сделать это можно не только для отдыха, но и для знакомства с творчеством известных русских художников. Многие из них вдохновлялись природой и пейзажами Подмосковья и даже переносили их на свои полотна. Можно проехать по местам их творчества и сравнить, как изменились со временем эти места.

Абрамцево

Многие живописцы XIX века практически жили в усадьбе известного мецената Саввы Мамонтова. Многие использовали местные пейзажи для своих картин. Сегодня это музей-заповедник, расположенный на берегу реки Вори в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Останавливался здесь Василий Поленов. Он стал первым пейзажистом, который писал свои картины с натуры. Кроме знаменитой «Осени в Абрамцеве» с золотым лесом, его первая картина «Река Воря» не так известна. Глубокая и темная река, обрамленная хвойными лесами по берегам, не может оставить никого равнодушным.

Источник фото: Wikimedia

Сегодня Воря все так же окружена густой зеленью, около которой можно сделать несколько красивых снимков. Поленов часто приезжал в Абрамцево, но большую часть времени он проводил в другом районе Подмосковья. Об этом ниже.

Источник фото: телеканал «360»

Недалеко от усадьбы Абрамцево находится деревня Ахтырка. Многие художники снимали там дома на лето. Недалеко жили Мамонтовы, у которых всегда можно было найти коллег для общения. Одним из художников, который часто приезжал в Ахтырку поработать, был Виктор Васнецов. В 1881 году именно там он нарисовал свою знаменитую картину «Аленушка».

Источник фото: Wikimedia

Существует две легенды о появлении этой картины. Первая — что реальным прототипом героини является девушка, которую художник случайно встретил на улице. А вторая — что Аленушкой стала дочь Саввы Мамонтова Вера. Ее настоящий портрет тоже известен всем — это «Девочка с персиками» с картины Валентина Серова.

Но если с самой героиней все ясно не до конца, то водоем, около которого героиня тоскует о пропавшем брате, известен точно. Это Ахтырский пруд. Правда, камень, на котором сидит Аленушка, вряд ли сохранился.

Жуковка

Художник Василий Поленов тесно связан с поселком Болшево, который сегодня входит в городской округ Королев. Родственники его супруги Натальи предоставили им на несколько лет усадьбу для летнего отдыха недалеко от сел Городище и Болшево. Известность эта усадьба получила под названием Жуковка. Она стоит на берегу Клязьмы, с нее открывался живописный вид на окрестности. Художник даже нарисовал пейзаж, который так и назвал: «Река Клязьма. Жуковка».

Источник фото: Wikimedia

Сегодня по берегам уже выросли целые города, а на месте старого пня уже новые деревья.

Источник фото: РИА «Новости» / Наталья Селиверстова

Сюда же Поленов приглашал своего ученика Константина Коровина. Летом 1888 года молодой живописец написал картину «В лодке». На холсте молодой мастер изобразил себя и свояченицу своего учителя Марию Якунчикову.

Источник фото: Wikimedia

Увлеченный одноименной картиной импрессиониста Клода Моне, он почти полностью повторил его манеру.

Одной из главных работ Коровина в то время стала картина «За чайным столом». Он нарисовал ее в той же Жуковке. Там можно разглядеть супругу Василия Поленова, а рядом с ней уже знакомую по прошлой картине Марию Якунчикову.

Источник фото: Wikimedia

Через несколько лет по совету врачей она переберется в Европу и будет приезжать в Россию только летом.

Но в именно в Париже она стала одним из ведущих художников своего времени. Одной из ее лучших работ была картина «Из окна старого дома. Введенское». Рисовала она вид из усадьбы под Одинцовом по памяти.

Источник фото: Wikimedia

Источник фото: Wikimedia

Одинцово

Территория современного Одинцовского городского округа была любимым местом отдыха Исаака Левитана. Здесь он нарисовал целый цикл картин. Одна из них, «Саввинская Слобода под Звенигородом», полностью отражает настроение художника.

Источник фото: телеканал «360»

Это село до сих пор существует и входит в сельское поселение Ершовское. Изначально там стоял монастырь, вокруг которого после нарастали дома. На картине Левитана показана ранняя весна.

Источник фото: Wikimedia

Пробуждающиеся ото сна деревья в прозрачном воздухе. В Саввинской Слободе он провел почти три года, и почти в каждой его картине в последующих периодах можно увидеть отпечатки того времени.

Мытищи

Один из основателей движения художников-передвижников, Василий Перов, однажды подвел работников Мытищинской городской управы, которые заказали ему картину. В то время именно Мытищинская вода считалась самой вкусной, а чаепитие в этом подмосковном месте было очень популярным. Так появилась картина «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы».

Источник фото: Wikimedia

В подмосковном саду сидит священник, который пьет чай, а перед ним солдат-инвалид и мальчик-поводырь.

Источник фото: YouTube

Из-за достаточно жесткого сюжета городские чиновники отказались принимать эту картину.

Сейчас же чайник в городе стоит как символ гостеприимства. Необычный памятник повторяет форму чайника, который был изображен на картине Перова.